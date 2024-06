Danimarca-Serbia, Euro 2024: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Danimarca-Serbia è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Tempo di verdetti anche nell’equilibratissimo gruppo C, in cui l’unica certezza a novanta minuti dalla fine della fase a gironi è il primato dell’Inghilterra, che senza strafare si ritrova a un passo dalla qualificazione. La selezione di Southgate è l’unica ad aver vinto almeno una partita. Non l’hanno fatto, finora, né la Danimarca né la Serbia, pronte a sfidarsi in una vero e proprio scontro per la sopravvivenza a Monaco di Baviera.

In realtà ci sarebbe anche un terzo incomodo, la sorprendente Slovenia, ancora imbattuta e a quota due punti come i danesi. Giace all’ultimo posto invece la rappresentativa di Dragan Stojkovic, vicina ad un nuovo flop e per l’ennesima volta incapace di trarre profitto dalla sua rosa disseminata di talento. Dopo il k.o. immeritato contro l’Inghilterra (1-0), la sensazione era che la Serbia potesse fare un sol boccone dei cugini sloveni. Al contrario, i balcanici hanno evitato una clamorosa sconfitta soltanto in pieno recupero grazie ad una zampata del milanista Jovic (1-1). Contro la Danimarca va da sé che servano disperatamente i tre punti. Con una vittoria Tadic e compagni sarebbero certi di chiudere al secondo posto, a meno di un improbabile scivolone degli inglesi con la Slovenia a Colonia. Due pareggi su due, invece, per la truppa di Kasper Hjulmand, che giovedì a Francoforte è andata ben oltre le aspettative contro l’Inghilterra (1-1) e forse avrebbe forse meritato qualcosa in più di un semplice pari. Ipotizzando un successo inglese contro gli sloveni, i danesi potrebbero staccare il pass per gli ottavi come secondi anche pareggiando.

Le ultime notizie sulle formazioni

Non ci saranno sorprese nella formazione iniziale della Danimarca: Hjulmand confermerà lo stesso undici che è sceso in campo con gli inglesi al Deutsche Bank Park. A centrocampo confermato l’ex leccese Hjulmand, autore del gol del pareggio giovedì scorso, mentre capitan Eriksen svarierà tra la mediana e la trequarti, con il compito di innescare le due punte, Hojlund e Wind.

Previsti diversi cambi invece nella Serbia, in particolar modo dal centrocampo in su. Potrebbe scoccare l’ora di Samardzic: il centrocampista dell’Udinese affiancherà l’ex Torino Lukic, con Zivkovic e Birmancevic che cercheranno di avere il predominio sulle fasce. Davanti Jovic sarà verosimilmente preferito ad uno spento Vlahovic, pronto a subentrare dalla panchina. L’ex Real Madrid agirà sulla trequarti insieme a capitan Tadic.

Come vedere Danimarca-Serbia in diretta tv e streaming

Danimarca-Serbia è in programma martedì alle 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Nessuna delle due ha entusiasmato ma la gagliarda prestazione offerta dalla Danimarca contro gli inglesi ci fa propendere per la selezione di Hjulmand, più concreta e meno umorale dei serbi, talentuosi ma come al solito imprevedibili. Sembrano esserci, in ogni caso, i presupposti per assistere ad una gara movimentata, da almeno tre gol complessivi ed in cui probabilmente il maggior numero di gol verrà segnato nella ripresa.

Comparazione quote

La vittoria della Danimarca è quotato a 2.25 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno Over 2.5 invece è quotato a 2.00 su Goldbet, Lottomatica e a 2.05 su Snai.

Le probabili formazioni di Danimarca-Serbia

DANIMARCA (3-5-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Mæhle, Hjulmand, Eriksen, Højbjerg, Kristiansen; Højlund, Wind.

SERBIA (3-4-2-1): Rajković; Veljković, Milenković, Pavlović; Živković, Lukić, Samardžić, Birmancevic; Tadić, Jovic; Mitrović.

Danimarca-Serbia: chi vince? Danimarca

Pareggio

Serbia View Results

POSSIBILE RISULTATO: 2-1