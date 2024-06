Inghilterra-Slovenia, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Inghilterra-Slovenia è una partita della terza giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Il bottino dell’Inghilterra a Euro 2024 finora si compone di una vittoria risicata e di un pareggio deludente. Gli uomini di Gareth Southgate, considerati i principali favoriti per la vittoria finale insieme alla Francia, non hanno convinto né contro la Serbia (1-0) né contro la Danimarca (1-1). Ciononostante, pur avendo prodotto il minimo sforzo, la nazionale dei Tre Leoni guida indisturbata la classifica del gruppo C a quota 4 punti.

Le altre, infatti, hanno fatto peggio – oltre agli inglesi nessuno è riuscito a vincere una partita in questo girone – e nell’ultima giornata potrebbe bastare addirittura un punto contro la Slovenia per portare a casa qualificazione e primo posto. Scenario, quest’ultimo, che si verificherebbe se contemporaneamente i danesi non dovessero avere la meglio sulla Serbia.

Insomma, l’obiettivo è a un passo ma a Colonia, stavolta, servirà migliorare anche dal punto di vista del gioco, visto che in patria le critiche nei confronti della nazionalòe si stanno sprecando. Southgate, piuttosto, si è detto preoccupato per il calo fisico dei suoi uomini nei secondi tempi delle sfide con Serbia e Danimarca.

Se nel primo caso l’Inghilterra era comunque riuscita a mantenere il vantaggio conquistato grazie al gol di Bellingham, nel secondo è costato i tre punti, con gli scandinavi che dopo aver pareggiato la rete di Kane con l’ex leccese Hjulmand hanno sfiorato più volte il vantaggio. Crede nella qualificazione anche la Slovenia, una squadra molto organizzata che potrebbe creare qualche grattacapo a Kane e compagni. La selezione guidata da Matjaz Kek dopo aver fermato la Danimarca (1-1), è andata vicina ad una storica vittoria con i cugini serbi, che hanno trovato la rete del pareggio solamente in pieno recupero con il milanista Jovic (1-1).

Le ultime notizie sulle formazioni

Southgate dovrebbe cambiare modulo contro la Slovenia, abbandonando il 4-2-3-1 e tornando all’originario 4-3-3 con Bellingham in versione centrocampista puro, tra Gallagher e Rice. Davanti, nel tridente offensivo, ai lati del fromboliere Kane agiranno come sempre Saka e Foden: ciò significhe che ad accomodarsi in panchina toccherà ad Alexander-Arnold, finora schierato in mediana. Nessuna modifica invece in difesa, dove i vari Walker, Stones, Guéhi e Trippier stanno dando le opportune garanzie.

Dall’altro lato, Kek riproporrà l’ormai rodatissimo 4-4-2 e gli interpreti dovrebbero essere gli stessi di quelli che sono scesi in campo contro la Serbia. In attacco il commissario tecnico punta forte sulla qualità del centravanti del Lipsia Sesko e sul suo compagno di reparto Sporar. Tuttavia, i due gol realizzati finora dalla Slovenia sono arrivati entrambi dalla difesa: prima Janza e poi Karnicnik.

Come vedere Inghilterra-Slovenia in diretta tv e streaming

Inghilterra-Slovenia è in programma martedì alle 21:00 alla RheinEnergieStadion di Colonia. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Inghilterra-Slovenia su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Inghilterra ritrova la Slovenia sette anni dopo la doppia sfida nelle qualificazioni ai Mondiali russi. Due match decisamente poco movimentati, con gli inglesi che all’andata non andarono oltre uno 0-0 e che invece al ritorno la spuntarono di misura grazie ad un gol del solito Kane nel recupero. Nonostante l’abbondanza di talento a disposizione, la selezione di Southgate in quest’Europeo non ha quasi mai brillato. E non ci aspettiamo che lo faccia neppure contro una squadra che finora è apparso molto solida, bravissima soprattutto nel “distruggere” il gioco avversario: Inghilterra favorita in una gara da meno di tre gol totali.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Slovenia

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Gallagher, Bellingham, Rice; Saka, Kane, Foden.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Janža; Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar; Šporar, Šeško.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

