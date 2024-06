Albania-Spagna, Euro 2024: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Albania-Spagna è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca lunedì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La Spagna è riuscita a sistemare senza problemi le due dirette concorrenti per il primo posto nel gruppo B ma ciò che ha impressionato maggiormente sono le modalità con cui l’ha fatto. Prima il 3-0 alla Croazia, poi la lezione di calcio impartita all’Italia campione d’Europa in carica, che incredibilmente è riuscita a perdere solo con un gol di scarto grazie alle strepitose parate di Donnarumma.

Non è esagerato affermare che tra le big di Euro ’24 sia stata quella che finora ha fatto vedere le cose migliori, tenendo conto anche del livello degli avversarsi affrontati. La squadra di Luis De La Fuente può vantare un tasso tecnico elevatissimo ma nelle due partite giocate finora è apparsa brillante anche dal punto di vista atletico. Non solo dominio del palleggio, dunque, ma pure tanta personalità, determinazione e voglia di vincere tutti i duelli individuali. Se c’è da indicare una favorita, dopo le prime due giornate della fase a gruppi, quella è proprio la Roja. A punteggio pieno in classifica, la Spagna è già certa del primo posto e il commissario tecnico molto probabilmente opterà per un corposo turnover contro l’Albania, le cui chance di approdare alla fase ad eliminazione diretta dipendono dalla gara di Dusseldorf (ma non solo).

Gli uomini di Sylvinho, sconfitti 2-1 all’esordio dall’Italia, giovedì sono riusciti ad evitare un altro k.o. in pieno recupero contro la Croazia (2-2), collezionando il loro primo punto. Decisivo, sia nel bene che nel male, il centrocampista Gjasula, che nel giro di pochi minuti è stato protagonista di una sfortunata autorete e del gol che ha permesso alle Shqiponjat di riacciuffare i croati sul filo di lana.

Le ultime notizie sulle formazioni

Sylvinho sceglie un modulo più conservativo, rinfoltendo il centrocampo (a 5) e schierando, di fatto, solo una punta, l’attaccante del Chelsea Broja. In difesa si rivedranno Balliu e Ismajli, il centrocampo invece sarà composto da Ramadani, Abrashi, Asllani, Bajrami e Laci. Quest’ultimo autore del gol che aveva portato in vantaggio i rossoneri contro la Croazia. Non ci sarà invece Daku, squalificato dopo il giallo rimediato giovedì.

Quanti cambi in casa Spagna, con De La Fuente intenzionato a dare spazio a chi non è partito titolare nelle due gare giocate finora. In attacco Joselu sarà supportato da Ferran Torres, Dani Olmo e Oyarzabal, stravolta anche la mediana con Merino e Zubimendi. In difesa, davanti al secondo portiere Raya, agiranno Jesus Navas, Vivian, Laporte e Grimaldo. Non andrà neppure in panchina Rodri, in quanto squalificato.

Come vedere Albania-Spagna in diretta tv e streaming

Albania-Spagna è in programma lunedì alle 21:00 alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Albania deve obbligatoriamente battere la Spagna, già qualificata e sicura del primo posto, per avere chance di superare il turno ed evitare dunque l’eliminazione. Salendo a quota 4 punti, Djimsiti e compagni quasi certamente finirebbero tra le quattro migliori terze. La sensazione, però, è che la Roja, nonostante il turnover, non abbia alcuna intenzione di fare regali, volendo chiudere il girone a punteggio pieno. Da non sottovalutare, inoltre, le motivazioni e la voglia di mettersi in mostra delle cosiddette seconde linee. L’Albania lotterà ma a prendersi i tre punti sarà la Spagna, al termine di un match da almeno tre gol complessivi.

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai. La combo “2+Gol” invece è quotata a 3.30 su Goldbet, Lottomatica e a 3.15 su Snai.

Le probabili formazioni di Albania-Spagna

ALBANIA (4-5-1): Strakosha; Balliu, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Abrashi, Asllani, Bajrami, Laci; Broja.

SPAGNA (4-2-3-1): Raya; Jesus Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo; Merino, Zubimendi; Ferran Torres, Dani Olmo, Oyarzabal; Joselu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2