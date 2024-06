Croazia-Italia: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Croazia-Italia, per passare come secondi gli uomini di Spalletti devono evitare quantomeno la sconfitta in un drammatico match contro Modric e compagni.

Surclassata dalla Spagna nell’ultima giornata della fase a gironi, l’Italia è chiamata a difendere quantomeno il secondo posto dal possibile assalto della Croazia, che in caso di vittoria nello scontro diretto di Lipsia scavalcherebbe gli azzurri e li farebbe scivolare al terzo o al quarto posto (tutto dipenderà, a quel punto, dal risultato di Albania-Spagna).

Dovesse passare come seconda, l’Italia negli ottavi se la vedrebbe con la Svizzera, arrivata dietro alla Germania nel gruppo A. Chiudendo alle spalle di Spagna e Croazia, invece, si dovrà attendere per capire se ci siano i margini per rientrare tra le migliori terze. La qualificazione, insomma, è ancora in bilico. E la speranza è che la lezione subita contro la Roja non abbia lasciato strascichi, soprattutto dal punto di vista psicologico. A Gelsenkirchen la Spagna è sembrata di un altro pianeta rispetto agli azzurri, sotto tutti i punti di vista. Spalletti non ha fatto troppi giri di parole a fine gara, ammettendo la superiorità degli iberici, dominanti sia sul piano tecnico che fisico. Serve indubbiamente una reazione contro la Croazia, capace di conquistare fin qui appena un punto tra Spagna e Albania. Una sconfitta netta (3-0) all’esordio e un pareggio (2-2) per la selezione guidata da Zlatko Dalic, che contro gli albanesi ha palesato gli stessi problemi – in particolar modo in fase difensiva – già visti a Berlino. Modric e compagni hanno un solo risultato utile per scongiurare l’eliminazione.

Croazia-Italia, Spalletti confida in Chiesa

Dopo la buona prestazione offerta contro l’Albania, in cui era stato devastante sulla fascia destra, Chiesa non è riuscito ad incidere praticamente mai contro la Spagna. E non solo per colpa sua.

Nella sfida con la Croazia lo juventino potrebbe essere spostato a sinistra, dove duellerà con Juranovic: alte le possibilità che vinca numerosi duelli con il calciatore dell’Union Berlino e che arrivi dunque ad impegnare più d’una volta l’estremo difensore Livakovic. E non è da escludere che si sblocchi anche da punto di vista realizzativo, dal momento che i suoi gol servono come il pane all’Italia. Spalletti si aspetta maggiore incisività in attacco ed è per questo che ha deciso di dare fiducia a Retegui, preferito ad uno spento Scamacca. L’oriundo potrebbe approfittare della perforabilità della retroguardia croata per effettuare almeno 3 reti totali. Per l’Italia, invece, il pericolo maggiore sarà molto probabilmente Kramaric, uno dei migliori contro Spagna e Albania. Barella giocherà più avanzato e dovrebbe tentare il tiro almeno un paio di volte, stessa cosa per l’atalantino Pasalic, schierato nel tridente d’attacco al posto di Majer. Si può dare fiducia anche a Cambiaso e Gvardiol, due esterni che in fase offensiva possono tranquillamente dire la loro. L’ex Bologna, oggi alla Juve, potrebbe beccarsi anche un giallo ma a rischiare l’ammonizione sono pure Brozovic e Barella.

