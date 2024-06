Albania-Spagna: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Albania-Spagna, dopo aver riacciuffato all’ultimo respiro la Croazia la selezione di Sylvinho va a caccia dell’impresa contro una Roja già certa del primo posto.

Due partite ed altrettante vittorie finora per la Spagna di Luis De La Fuente, a punteggio pieno e già sicura di avanzare agli ottavi di finale in qualità di vincitrice del gruppo B. La Roja è apparsa nettamente superiore alle due selezioni che, secondo le previsioni iniziali, avrebbero dovuto insidiare il suo primato.

La Croazia, annichilita 3-0 all’esordio, e l’Italia campione d’Europa in carica, regolata 1-0 grazie ad un’autorete dell’azzurro Calafiori. Un risultato che però non rende assolutamente giustizia alla strepitosa prestazione offerta da Morata e compagni, dominanti sotto tutti i punti di vista e fermati solamente da un gigantesco Donnarumma. De La Fuente nella terza giornata approfitterà del fatto che la sua squadra abbia già il pass per la fase ad eliminazione diretta per regalare minuti a chi finora ha giocato meno. Contro l’Albania, dunque, sarà turnover e con ogni probabilità partirà dal 1′ chi non l’ha fatto contro Spagna e Italia. Servono disperatamente i 3 punti, invece, alla rappresentativa di Sylvinho per agguantare la qualificazione e non dover preparare subito le valigie. L’Albania, dopo aver perso di misura con l’Italia nella prima giornata, ha mostrato grande carattere nella sfida con la Croazia, acciuffando un ormai insperato pareggio in pieno recupero (2-2). Un successo consentirebbe quasi certamente ai rossoneri di rientrare tra le migliori terze.

Albania-Spagna, Joselu proverà a sfruttare questa chance

Le seconde linee della Spagna hanno poco da invidiare ai titolari e contro l’Albania cercheranno di mettersi in mostra sperando di convincere il commissario tecnico a dargli fiducia nel match successivo.

Potrebbe approfittarne il centravanti Joselu, uomo della provvidenza per il Real Madrid in Champions League che prenderà il posto di Morata. L’esperto attaccante spagnolo è, secondo noi, uno dei possibili protagonisti della gara di Dusseldorf e per quanto riguarda la scelta dei marcatori si può puntare tranquillamente su di lui.

Sfrutteranno quest’occasione anche Ferran Torres e Dani Olmo, che metteranno a dura prova la retroguardia dell’Albania. Un paio di conclusioni le tenteranno anche Grimaldo e Oyarzabal, che potrebbero essere padroni assoluti della corsia sinistra. Nell’Albania scegliamo invece Bajrami e Asllani, quelli che finora hanno dato maggiori garanzie a livello offensivo. Chi infine potrebbe finire sul taccuino dell’arbitro è Ramadani: il leccese avrà il compito di fermare, anche con le cattive, gli uomini di maggiore qualità della squadra di De La Fuente. Nella Spagna chi rischia è Merino.

Comparazione quote

Joselu marcatore Plus è quotato a 2.20 su Goldbet e Lottomatica e a 2.50 su Snai. Ramadani ammonito Plus invece è quotato a 3.45 su Goldbet e Lottomatica e a 3.50 su Snai.

