Scozia-Ungheria: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Scozia-Ungheria, a Stoccarda è lotta per la “sopravvivenza”: solo una vittoria consente di continuare a sperare nella qualificazione.

Ultima chiamata per Scozia e Ungheria, a un passo dall’eliminazione quando mancano 90 minuti alla fine della fase a gironi di Euro 2024. Aggiudicarsi lo scontro diretto di Stoccarda è l’unico modo per evitare il baratro e dunque l’eliminazione dall’Europeo tedesco. Chi è messa meglio, al momento, è la selezione di Steve Clarke, che dopo la debacle all’esordio con i padroni di casa della Germania (5-1) è riuscita a conquistare il suo primo punto pareggiando 1-1 con la Svizzera.

Un punto prezioso, che in caso di vittoria contro i magiari potrebbe consentire alla Tartan Army di rientrare tra le quattro migliori terze e staccare un pass per gli ottavi di finale. L’Ungheria, invece, è ancora inchiodata a quota zero punti. Nella prima giornata gli uomini di Marco Rossi si sono arresi 3-1 alla Svizzera, nella seconda hanno potuto poco contro una Germania quasi perfetta (2-0). L’unico modo per superare la fase a gruppi è avere la meglio sulla Scozia e sperare che 3 punti bastino per passare come migliore terza. Un pareggio, insomma, non servirebbe a nessuna delle due. Anzi, con ogni probabilità le condannerebbe entrambe. Occhio anche alla differenza reti, decisiva in caso di arrivo a pari punti. La Scozia potrebbe ancora arrivare seconda in questo raggruppamento ma per scavalcare la Svizzera in classifica deve vincere di goleada contro l’Ungheria e, al contempo, confidare in una vittoria molto larga della Germania nella sfida con gli elvetici.

Scozia-Ungheria, Varga potrebbe colpire di nuovo

Il pareggio, come detto, serve a poco. Motivo per cui c’è da aspettarsi una gara potenzialmente ricca di gol, in cui entrambe cercheranno di portare a casa tre punti vitali.

Per quanto riguarda i possibili marcatori, la difesa scozzese dovrà temere il fiuto del gol del centravanti Varga, già a segno nella prima partita contro la Svizzera. L’attaccante del Ferencvaros è stato uno dei più pericolosi anche contro la Germania (due tiri totali, di cui uno in porta) e potrebbe ripetersi anche contro la Tartan Army. Cercherà di creare più d’un grattacapo alla selezione di Clarke anche Szoboszlai, di gran lunga il giocatore di maggior talento della rappresentativa allenata da Rossi: almeno tre tiri totali per il trequartista di proprietà del Liverpool. Nella Scozia, invece, a togliere le castagne dal fuoco potrebbe pensarci nuovamente McTominay, ormai un vero e proprio attaccante aggiunto negli schemi del commissario tecnico scozzese.

Non è un caso che sia stato lui a realizzare il gol del momentaneo vantaggio contro gli elvetici. Restando sui tiri, stuzzica l’opzione Sallai, confermato sulla trequarti accanto a Szoboszlai, ma attenzione anche a Robertson e McGinn: quest’ultimo giocherà praticamente in attacco di fianco al centravanti Adams.

Il capitano dell’Aston Villa ha segnato 18 gol con la maglia della nazionale e farà di tutto per sbloccarsi in una partita così importante. Tra i probabili ammoniti scegliamo tre difensori: da una parte McKenna della Scozia, che ha già rimediato un giallo contro i tedeschi, e Fiola e Schafer dell’Ungheria.

