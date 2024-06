Ultim’ora Ferrari, salta tutto: niente Mondiale 2025

Ultim’ora Ferrari, salta tutto. La scuderia di Maranello non disputerà il Mondiale del 2025 anche se qualcuno ci sperava. Ecco la decisione ufficiale

Subito le cose in chiaro, anche se avrete capito che non parliamo del Mondiale di Formula Uno. La Rossa di Maranello a quello ci sarà, con Lewis Hamilton al fianco di Charles Leclerc. Insomma, una doppietta da sogno per tutti i ferraristi del Mondo.

E ovviamente si spera che le cose possano andare in maniera diversa da come ci siamo abituati nel corso delle ultime stagioni, magari con una vittoria che avrebbe qualcosa di storico. Sì, perché se Hamilton riuscisse a vincere diventerebbe l’unico nella storia ad avere 8 mondiali. Un vero e proprio sogno. Quindi, di cosa parliamo? Bene, parliamo del Mondiale di Formula E, quello elettrico. Non ci sono ormai più dubbi.

Ferrati, niente Formula E

Le voci sono durate solamente un paio di settimane, non di più. Era stato Jeff Dodds, il CEO della serie elettrica, ad aprire clamorosamente le porte al cavallino Rampante per l’anno prossimo. Sarebbe stato un vero e proprio colpo, di quelli fenomenali, di quelli che avrebbero potuto cambiare la storia di questo sport. Ma a spegnere, in tutto e per tutto l’euforia di una possibile decisione, ci ha pensato l’amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna.

“La Formula E non ci piace – ha dichiarato con nettezza il numero uno rosso – nel senso che non ha molto appeal. Rimarremo concentrati sulla Formula 1. Abbiamo già fatto le nostre scelte in ambito motorsport, la F1, il WEC e le Ocean Races che abbiamo annunciato nei mesi scorsi“. Delle dichiarazioni che non lasciano spazio a nessun commento e non possono lasciare spazio a interpretazioni. Quindi la Ferrari non ci sarà, e rimarrà sicuramente concentrata su quelle che sono le altre gare. Tra Formula Uno e Le Mans vinta pochi giorni fa, i pensieri sono già davvero tanti ed è inutile averne altri.