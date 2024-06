Niente da fare, Fonseca non lo vuole: salta la prima testa al Milan

Fonseca ha preso la prima decisione: salta la prima testa al Milan e il suo cartellino verrà utilizzato per monetizzare il prossimo anno. Ecco la situazione

Non è iniziata oggettivamente nel migliore dei modi l’avventura di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan. Intanto i tifosi rossoneri non sono stati contenti della scelta del club, però il portoghese è uno che il suo lavoro lo sa fare e anche bene. Quindi di paure, oggettivamente, ce ne dovrebbero essere poche.

Poi c’è da constatare il fatto che l’affare Zirkzee potrebbe saltare: la dirigenza milanese (forse anche giustamente) si è impuntata sulla somma eccessiva – si parla di 15milioni di euro – che gli agenti dell’attaccante olandese hanno chiesto come commissione per chiudere l’affare. Da qui il nuovo inserimento della Juve e in più il fortissimo interesse del Manchester United che di problemi economici non ne ha per niente. Insomma, situazione complessa anche se, secondo TuttoSport, almeno una prima decisione il tecnico l’ha presa.

Fonseca ha deciso, Romero va ceduto

Monetizzare con il cartellino di Luka Romero che tornerà a Milano dopo il prestito non fortunato all’Almeria che si è concluso con la retrocessione del club in Segunda Division. Certo, lui si è messo in mostra, ma il club non ha fatto una grande fine. Ecco, Romero non rientra nei piani di Fonseca, quindi la società ha il via libera per la cessione cercando di monetizzare qualcosa per poi reinvestire sul mercato.

C’è da capire la formula, se ancora in prestito oppure a titolo definitivo con questa seconda ipotesi che appare quella maggiormente accreditata. In questo caso il Milan piazzerebbe una plusvalenza totale perché ricordiamo che il giovanissimo calciatore argentino era arrivato in rossonero a parametro zero dopo due stagioni trascorse alla Lazio. Magari una decina di milioni, forse qualcosa in meno, si potrebbero tirare fuori.