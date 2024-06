Scozia-Ungheria, Euro 2024: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Scozia-Ungheria è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca domenica alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Dall’edizione 2016, la prima allargata a 24 squadre, l’Europeo dà una chance anche ad alcune terze classificate e Scozia e Ungheria, in questo caso, potrebbero rientrarci entrambe. La Tartan Army, in realtà, potrebbe ancora arrivare seconda ma per riuscirci dovrebbe battere nettamente i magiari, con più gol di scarto possibili, e sperare che la Germania nle match di Francoforte rifili una goleada alla Svizzera, che oltre a 3 punti in più in classifica rispetto agli scozzesi ha pure una differenza reti migliore (+2 e -4).

L’ipotesi più realistica, invece, è aggiudicarsi lo scontro diretto con l’Ungheria e sperare di rientrare nel novero delle migliori terze, anche se prima bisognerà aspettare la fine della fase a gironi. Ancora più difficile la missione della selezione guidata dall’italiano Marco Rossi, ancora a zero punti e con un piede e mezzo fuori dalla manifestazione continentale. I magiari non hanno altri risultati a dispozione oltre alla vittoria, ma anche in quella circostanza la qualificazione agli ottavi come migliore terza non sarà affatto scontata. Dopo aver perso all’esordio con la Svizzera (3-1), l’Ungheria si è arresa pure ai padroni di casa della Germania, che hanno avuto la meglio con un comodo 2-0. La Scozia invece è riuscita in qualche modo a riscattare la brutta prestazione offerta nella gara inaugurale contro la Germania (5-1) strappando un buon punto nella seconda giornata contro gli elvetici (1-1), che potrebbe rivelarsi fondamentale per proseguire l’avventura a Euro 2024.

Le ultime notizie sulle formazioni

Clarke, selezionatore scozzese, non potrà contare sul difensore Porteous, squalificato per due giornate dopo il fallaccio su Gundogan nel match con la Germania. Non è, però, l’unica assenza in difesa, visto che contro la Svizzera si è fatto male Tierney, il cui posto verrà preso da McKenna. Il centrocampista del Manchester United McTominay, come contro gli elvetici, giocherà sulla trequarti dietro al tandem formato da Adams e McGinn.

Dall’altro lato, Rossi dovrebbe confermare lo stesso undici che mercoledì scorso ha affrontato la Germania. In difesa, ai lati di Orban, giocheranno di nuovo Fiola e Dardai, che hanno dato più garanzie rispetto a Lang e Szalai. Sulla trequarti rivedremo la coppia Sallai-Szoboszlai, entrambi pronti ad innescare l’attaccante Varga.

Come vedere Scozia-Ungheria in diretta tv e streaming

Scozia-Ungheria è in programma domenica alle 21:00 alla MHP Arena di Stoccarda. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Scozia di gol finora ne ha subiti 6, l’Ungheria 5. Numeri che evidenziano le difficoltà di queste due selezioni in fase di non possesso palla. Posto che il pareggio in questo match non serve davvero a nessuno, ci aspettiamo una gara equilibrata e sopratutto movimentata, in cui il tempo caratterizzato dal maggior numero di gol potrebbe essere il secondo. Almeno tre i gol complessivi, dunque, con entrambe le squadre che dovrebbero riuscire a segnare almeno una rete. Occhio alla voglia di riscatto dell’Ungheria, che finora, pur non entusiasmando, ha dovuto fare i conti con una buona dose di sfortuna.

Le probabili formazioni di Scozia-Ungheria

SCOZIA (3-4-3): Gunn; Hendry, Hanley, McKenna; Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson; McTominay, Adams, McGinn.

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulácsi; Fiola, Orbán, Dárdai; Bolla, Á. Nagy, Schäfer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2