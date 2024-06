I pronostici di domenica 23 giugno: Euro 2024 e Coppa America

I pronostici di domenica 23 giugno, ci sono Scozia-Ungheria e Svizzera-Germania di Euro 2024 e Stati Uniti-Bolivia e Uruguay-Panama di Coppa America.

Inizia l’ultima giornata della fase a gironi di Euro 2024, in campo il gruppo A. La Germania già qualificata per gli ottavi di finale sarà sicura anche del primo posto se non perderà contro la Svizzera, che sarà seconda anche in caso di sconfitta qualora la Scozia non dovesse battere l’Ungheria.

La Germania finora ha entusiasmato e parte favorita su una Svizzera che ha problemi a mantenere alta la concentrazione per tutta la durata delle partite. Grande equilibrio in Slovenia-Scozia, sfida in cui il pareggio servirebbe ben poco ad entrambe, ecco perché c’è da aspettarsi un secondo tempo con gol.

I pronostici sui tiri

La sfida tra Scozia e Ungheria vedrà come mattatori assoluti Szoboszlai e McTominay, occhio anche a Sallai che potrebbe effettuare almeno un paio di tiri. Principali candidati alla conclusione in Germania-Svizzera sono invece Wirtz da una parte e Ndoye dall’altra: il calciatore del Bologna sta svariando su tutto il fronte offensivo ed è un titolare fisso della squadra di Yakin.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Tempo con più gol: secondo in Scozia-Ungheria, Euro 2024, ore 21:00

Vincenti

Ungheria o pareggio (in Scozia-Ungheria, Euro 2024, ore 21:00)

(in Scozia-Ungheria, Euro 2024, ore 21:00) Stati Uniti (in Stati Uniti-Bolivia, Coppa America, ore 00:00)

(in Stati Uniti-Bolivia, Coppa America, ore 00:00) Uruguay (in Uruguay-Panama, Coppa America, ore 03:00)

Pronostici tiri totali plus

Szoboszlai almeno 3 (in Scozia-Slovenia, Euro 2024, ore 21:00)

(in Scozia-Slovenia, Euro 2024, ore 21:00) McTominay almeno 2 (in Scozia-Slovenia, Euro 2024, ore 21:00)

(in Scozia-Slovenia, Euro 2024, ore 21:00) Sallai almeno 2 (in Scozia-Slovenia, Euro 2024, ore 21:00)

(in Scozia-Slovenia, Euro 2024, ore 21:00) Wirtz almeno 3 (in Germania-Svizzera, Euro 2024, ore 21:00)

(in Germania-Svizzera, Euro 2024, ore 21:00) Ndoye almeno 2 (in Germania-Svizzera, Euro 2024, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Svizzera-Germania , Euro 2024, ore 21:00)

, Euro 2024, ore 21:00) Stati Uniti-Bolivia, Coppa America, ore 00:00)

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Svizzera-Germania , Euro 2024, ore 21:00

, Euro 2024, ore 21:00 Scozia-Ungheria, Euro 2024, ore 21:00

Il “clamoroso”

• Germania vincente e almeno un gol per squadra in Germania-Svizzera, Euro 2024, ore 21:00