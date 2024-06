Svizzera-Germania: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Svizzera-Germania, i tedeschi sono già certi di giocare gli ottavi, gli svizzeri quasi: si profila un match movimentato a Francoforte.

Due vittorie su due per la Germania padrona di casa. Due successi netti che sono valsi il pass per gli ottavi di finale con novanta minuti di anticipo. La selezione di Julian Nagelsmann, dopo il 2-0 all’Ungheria, è certa di disputare la fase ad eliminazione diretta. Rimane solo da capire se lo farà da prima o da seconda del girone.

Per chiudere davanti a tutti a Neuer e compagni basterà non perdere contro la Svizzera nell’ultima giornata della fase a gruppi, forti dei 2 punti di vantaggio sugli uomini di Murat Yakin. La qualificazione dei rossocrociati agli ottavi non è in discussione: la matematica, però, arriverà solamente dopo la partita con la Mannschaft a Francoforte, visto che bisognerà attendere il risultato del match tra Scozia e Ungheria, che si giocherà in contemporanea. La Svizzera ha 3 punti in più degli scozzesi ma anche una differenza reti migliore e, con ogni probabilità, si qualificherà come seconda anche perdendo contro la Germania. Prezioso, in tal senso, il pareggio (1-1) strappato mercoledì scorso contro la rappresentativa britannica, riacciuffata dall’amuleto Shaqiri, sempre in gol nelle fasi finali dell’Europeo dall’edizione 2016 organizzata dalla Francia.

Svizzera-Germania, Fullkrug può lasciare il segno

Tra principali candidate alla vittoria finale quella che ha convinto di più, insieme alla Spagna, è stata proprio la Germania. Pur avendo affrontato avversari alla portata come Scozia e Ungheria, i tedeschi in campo hanno fatto vedere cose egregie, dimostrando di avere, più o meno, le stesse chance di successo di rappresentative inizialmente più quotate come Inghilterra e Francia.

Nagelsmann contro la Svizzera ne approfitterà per far riposare qualcuno, ma niente turnover “spinto”. Davanti toccherà a Fullkrug, pronto a prendere il posto di Havertz. Il fromboliere del Borussia Dortmund quando è stato chiamato in causa ha risposto presente, trovando anche la via del gol da subentrato contro la Scozia e non è detto che non possa ripetersi contro gli elvetici in una partita che si preannuncia movimentata.

Continuerà verosimilmente a brillare la stella di Musiala, finora il miglior giocatore dell’Europeo, già a quota 2 gol: da lui e ci aspettiamo almeno due tiri in porta, ma occhio pure a Wirtz, l’altro giovane talento della Germania, che dovrebbe tentare almeno tre conclusioni. Da prendere in considerazione anche Sané, uno dei più brillanti in uscita dalla panchina contro l’Ungheria (tre tiri di cui uno in porta), e Kimmich, che pur giocando da terzini destro si è reso più volte pericoloso. Nella Svizzera Ndoye potrebbe ripetere la buona prestazione offerta contro la Scozia: gli è mancato solo il gol. Un gettone, infine, conviene puntarlo sul solito Shaqiri. Tra i potenziali ammoniti gli svizzeri Rodriguez e Xhaka e il tedesco Rudiger.

Comparazione quote

Fullkrug marcatore Plus è quotato a 2.60 su Goldbet e Lottomatica e a 3.25 su Snai. Ndoye almeno due tiri totali Plus invece è quotato a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.