Giuntoli ha depistato tutti, il colpo Juve arriva da Madrid: 30 milioni

Giuntoli ha depistato tutti: il direttore dell’area tecnica della Juventus sta facendo un lavoro clamoroso ed è pronto a regalare a Thiago Motta una vera e propria corazzata

Ha quasi chiuso per Douglas Luiz, per il quale mancano solamente i dettagli e le visite mediche per l’annuncio ufficiale; ha fatto una proposta di rinnovo per Adrien Rabiot, che a Torino sperano possa accettare; ha messo nel mirino Thuram, centrocampista del Nizza attenzionato da mezza Europa. Insomma, per il momento, Cristiano Giuntoli sta dimostrando di avere una sola idea in testa, quella di rendere la Juventus di Motta competitiva.

Ah, quasi dimenticavamo: anche Di Gregorio, portiere ex Monza, sta per andare a Torino. E l’incasso di Szczesny, con relativo ingaggio importante da non pagare, sono ulteriori soldi che possono essere investiti. I tifosi della Juventus stanno sognando ad occhi aperti e vedono da vicino la possibilità, l’anno prossimo, di andare a giocarsi lo scudetto contro l’Inter di Beppe Marotta. Finita qui? No, non è proprio così, perché i bianconeri hanno iniziato a chiedere informazioni anche per un altro elemento importante che era finito nel mirino della Roma.

La Juventus su Riquelme, Roma bruciata

Secondo le informazioni che sono state riportate da tuttojuve.com, la dirigenza bianconera avrebbe chiesto informazioni per il 24enne dell’Atletico Madrid che potrebbe lasciare gli spagnoli nel corso di questa sessione di mercato. L’esterno offensivo piace anche alla Roma, che si è mossa con largo anticipo, ma un inserimento bianconero potrebbe stravolgere tutte le carte in tavola nello spazio di pochissimo tempo.

La valutazione è importante: parliamo di almeno 30 milioni di euro per un giocatore in grado di giocare sia a destra che a sinistra in un reparto a tre davanti oppure come quarto a centrocampo. Ma la situazione si potrebbe forse sbloccare per qualcosa in meno. Quindi rimane assolutamente da seguire con molta attenzione. E sì, se Giuntoli dovesse riuscire anche in questo colpo allora i tifosi bianconeri potrebbero realmente iniziare a sognare.