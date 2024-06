Svizzera-Germania, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Svizzera-Germania è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca domenica alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Inizia la terza ed ultima giornata della fase a gironi di Euro 2024 e ad aprire le danze sono sempre i padroni di casa della Germania, già qualificati agli ottavi di finale con un turno d’anticipo. Nel gruppo A la situazione è in realtà ormai ben delineata, visto che anche la Svizzera, prossima avversaria della Mannschaft, è con un piede e mezzo nella fase ad eliminazione diretta. Gli elvetici finora hanno collezionato 4 punti: vittoria contro l’Ungheria all’esordio (3-1) e pareggio con la Scozia (1-1).

Gli unici, in teoria, a poter ancora raggiungere gli uomini di Murat Yakin sono gli scozzesi: in caso di arrivo a pari punti, tuttavia, i britannici avrebbero molto probabilmente la peggio per via di una differenza reti (al momento) nettamente peggiore rispetto alla Svizzera (+2 e -4) . La Scozia, infatti, paga la pesante sconfitta rimediata nella gara inaugurale con i tedeschi, che l’hanno strapazzata 5-1 a Monaco di Baviera. Niente drammi, dunque, anche nel caso in cui dovessero perdere contro la selezione di Julian Nagelsmann. La sua Germania è forse quella che ha convinto di più, finora, insieme alla Spagna. E l’ha fatto sotto un po’ tutti i punti di vista, sul piano del gioco e dell’atletismo. In attesa di test più probanti, Neuer e compagni si godono il primo posto nel girone, trascinati dal talento del Bayern Monaco Musiala, in gol anche contro l’Ungheria mercoledì scorso (2-0) ed elogiato pubblicamente dal commissario tecnico. Il fattore campo, poi, sta facendo la differenza: chi aveva “snobbato” la Germania prima del torneo si sta man mano ricredendo.

Le ultime notizie sulle formazioni

Nagelsmann ha fatto intendere che farà rifiatare qualcuno contro la Svizzera ma non sarà un turnover “totale” quello dell’ex tecnico del Bayern Monaco. In attaco Fullkrug dovrebbe prendere il posto di Havertz, sulla trequarti invece agiranno sempre Musiala, Gundogan e Wirtz, ormai insostituibili. L’altro cambio riguarderà il centrocampo, dove uno tra Gross ed Emre Can rileverà Andrich ed affiancherà l’inossidabile Kroos.

Dall’altro lato, l’unico dubbio di Yakin riguarda la retroguardia, dove è in forse la presenza di Schar, alle prese con una frattura al naso. Il difensore però ha giocato senza problemi con la Scozia e dovrebbe farlo anche a Francoforte. Davanti il commissario tecnico rossocrociato riproporrà con ogni probabilità l’attacco “leggero”, formato da Vargas e Ndoye, supportati dall’eterno Shaqiri, autore del gol dell’1-1 contro la Scozia.

Come vedere Svizzera-Germania in diretta tv e streaming

Svizzera-Germania è in programma domenica alle 21:00 al Deutsche Bank Park di Francoforte. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Svizzera-Germania su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Con la Germania già qualificata e la Svizzera ormai a un passo dall’obiettivo, potrebbe uscirne fuori una partita divertente, in cui gli elvetici, non avendo (quasi) nulla da perdere, proveranno a giocarsela a viso aperto. I tedeschi restano, ad ogni modo, favoriti nononostante qualche cambio a livello di formazione: la Mannschaft – battuta solo una volta negli ultimi 21 precedenti con la Svizzera – non dà l’impressione di voler abbassare i giri del motore dopo due prestazioni più che convincenti. Entrambe dovrebbero andare a segno almeno in una occasione.

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotata a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “2+Over 2.5” è quotato invece a 2.45 su Goldbet e Lottomatica e 2.50 su Snai.

Le probabili formazioni di Svizzera-Germania

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Shaqiri; Aebischer, Vargas; Ndoye.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Groß, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Füllkrug.

La Svizzera riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

