La profezia su Camila Giorgi mette i brividi: si sapeva da due anni

Camila Giorgi, era tutto scritto, non c’è stata nessuna sorpresa: la profezia si è avverata e mette i brividi.

Adesso è rientrata in Italia e si trova, come si evince dalla foto della statua di Garibaldi da lei postata nelle scorse ore, a Roma. Ha trascorso qualche giorno, però, a Dallas, dove si è divertita a dare libero sfogo ad una passione che a lungo ha dovuto mettere da parte, non avendo molto tempo da dedicare ad essa.

La nuova vita di Camila Giorgi è adesso tutta flash, trucco e parrucco. E palestra, essendo lei una fanatica del fitness che non smetterà certo di prendersi cura del suo corpo solo perché ha appeso la racchetta al chiodo. Già, perché ormai si è ritirata, la bella campionessa marchigiana, sebbene la notizia della sua repentina uscita di scena avesse a suo tempo lasciato, del tutto comprensibilmente, i tifosi a bocca aperta.

Non c’era stata alcuna avvisaglia del fatto che intendesse smettere e mollare il circuito maggiore, ragion per cui l’annuncio (che, è doveroso ribadirlo, non è arrivato dalla diretta interessata) era arrivato come un fulmine a ciel sereno. Portando con sé, come se non bastasse, una ventata di indiscrezioni, a partire da quelle relative ad un presunto debito con Fisco, per finire alle polemiche sollevate dall’ex padrone di casa, che ha riferito di non aver visto gli ultimi 6 mesi di affitto e di essersi ritrovato l’abitazione svuotata di mobili e tappeti.

Camila Giorgi, era tutto scritto: quel titolo profetico

Il suo ritiro non è passato in sordina, insomma, benché lei lo sperasse. E non poteva essere altrimenti, date tutte le cose che la stampa e il popolo dei social ha detto sul suo conto in quei giorni così concitati.

Sta di fatto che adesso il peggio è passato, o almeno così sembra, e che la sua nuova carriera di modella sembra assorbirla e ripagarla di tutti i sacrifici e le critiche che ha dovuto sopportare in questi anni. Una carriera che sapevamo avrebbe intrapreso quando fosse arrivato il momento e che gli australiani avevano in un certo senso “profetizzato” in tempi non sospetti.

In un titolo, prima che l’azzurra sfidasse Ash Barty, era stato scritto che la loro beniamina avrebbe affrontato una modella di lingerie, vale a dire la nostra Giorgi. Che avessero previsto, nella terra dei canguri, il destino di Camila? Che fossero già consapevoli, in qualche modo, del fatto che dopo il tennis si sarebbe dedicata a shooting e passerelle?