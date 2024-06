Si chiude per poco più di 10 milioni, dalla Juve all’Atalanta

Si chiude per poco più di dieci milioni di euro: il colpo in Italia è pronto a farlo l’Atalanta che potrebbe superare la Juventus nella trattativa. Ecco la situazione che si sta creando

Preferisce l’Atalanta alla Juventus per la possibilità di disputare sicuramente più partite, e di partire avanti nelle gerarchie, rispetto a quello che avrebbe e potrebbe fare con Thiago Motta in panchina. Certo, quello che lo ha rilanciato nel corso della passata stagione è stato appunto il nuovo tecnico dei bianconeri. Una situazione che quindi è da monitorare.

Certo è che Alexis Saelemarkers, tornato al Milan per la fine del prestito, a Milanello non ci vuole restare. E nemmeno la società rossonera sembra così intenzionato a trattenerlo nel corso della prossima stagione. Si valuta un addio a titolo definitivo, con un prezzo di 12milioni di euro fissato che potrebbe comunque scendere un poco qualora qualche club fosse realmente interessato. E secondo il Corriere di Bergamo, appunto, l’Atalanta ci sta pensando seriamente.

Saelemaekers all’Atalanta, Juve sorpassata

Insomma, la scelta dell’esterno offensivo olandese è soprattutto relativa alla possibilità di mettere minuti nelle gambe nel corso dell’anno prossimo: trovare continuità, in una squadra che gioca la Champions League, che si giocherà la Supercoppa Europea. Non ha sicuramente il posto assicurato, ma la concorrenza evidentemente è minore rispetto a quella che potrebbe trovare dalle parti di Torino, con Motta che sta mettendo in piedi una vera e propria rivoluzione.

Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane sotto questo aspetto, con la sensazione che Gasperini voglia alzare assolutamente il livello della propria rosa. Obiettivi importanti, di quelli che possono anche far sperare di andare avanti in Champions il più possibile (la nuova formula è allettante anche sotto l’aspetto economico) e chissà, magari centrare un’altra qualificazione alla prossima massima competizione europea. La Dea ormai è una realtà e attira molto.