Turchia-Portogallo: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Turchia-Portogallo, il “vecchio” CR7 contro i talentini di Montella: a Dortmund va in scena un interessante duello per il primo posto nel gruppo F.

Il Portogallo del “vecchio” – ma ancora tremendamente efficace – Cristiano Ronaldo contro i baby talenti della Turchia di Montella, Yildiz e Guler. Di spunti ne offre in abbondanza la sfida del Signal Iduna Park di Dortmund tra le due selezioni che, al momento, guidano la classifica del gruppo F dopo aver vinto all’esordio.

I lusitani, com’è capitato ad altre big del torneo- vedi Inghilterra e Francia – sono riusciti a mettere le mani sui primi tre punti battendo 2-1 la Repubblica Ceca ma non hanno brillato. La disposizione tattica decisa dal commissario tecnico Martinez (difesa a tre) non sembra essere stata la soluzione giusta ed il Portogallo, che di talento e qualità ne ha in abbondanza, è apparso confusionario. Fatto sta che i cechi sono riusciti ad imbrigliarlo per buona parte del match. E se in pieno recupero non avessero sciupato tutto favorendo il gol decisivo di Conceiçao (erroraccio difensivo di Hradec) avrebbero portato a casa un punto preziosissimo. Ha sofferto più di quanto non dica il risultato finale (3-1) anche la Turchia, trascinata dai suoi gioiellini. Quella con la Georgia è stata forse una delle partite più emozionanti e divertenti a cui abbiamo assistito finora. La squadra di Montella ha creato e concesso tanto ed i georgiani nel secondo tempo hanno più volte rischiato di segnare la rete del pareggio. Un sogno poi definitivamente spezzato dal gol di Akturkoglu nel recupero.

Turchia-Portogallo, Ronaldo non resterà di nuovo a secco

Cristiano Ronaldo è stato uno dei migliori in campo contro la Repubblica Ceca. Al centravanti dell’Al-Nassr è mancato solamente il gol per coronare un’ottima prestazione. L’ex Real Madrid e Juventus ha tirato tre volte in porta (cinque tiri totali) ed avrebbe meritato di finire nel tabellino dei marcatori.

In ogni caso CR7 è riuscito a smentire i detrattori e cioè chi reputa che, a quasi 40 anni, non sia più all’altezza del calcio europeo, giocando da ormai due anni in Arabia Saudita. Crediamo che contro la Turchia, la cui difesa appare più vulnerabile di quella ceca, il cinque volte Pallone d’oro possa sbloccarsi, gonfiando la rete almeno in un’occasione. Attenzione anche a Joao Felix, che sarà preferito ad uno spento Leao, e a Bruno Fernandes, che insieme a Vitinha (tre tiri totali martedì scorso) si renderanno pericolosi in più occasioni.

Nella Turchia, per quanto riguarda i tiri, si può dare fiducia a Calhanoglu, una sentenza sui calci piazzati, ma occhio allo juventino Yildiz, apparso ispiratissimo contro la Georgia. Altri possibili protagonisti tra gli uomini di Montella, Kokçu e Guler, quest’ultimo anche in veste di uomo-assist. Tornando al Portogallo, da non sottovalutare le sortite offensive di Cancelo e Nuno Mendes, che possono diventare degli attaccante aggiunti. A rischio giallo, infine, il solito Pepe e l’ex Sassuolo Muldur.

