Belgio-Romania, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Belgio-Romania è una partita della seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Il gruppo E potrebbe diventare uno dei più incerti ed equilibrati dell’Europeo tedesco ed il motivo principale risiede nella sorprendente sconfitta del Belgio, inizialmente (stra)favorito per il primo posto, contro la Slovacchia all’esordio (0-1). I Diavoli Rossi hanno sciupato una miriade di occasioni per riacciuffare gli uomini di Calzona – due gol annullati a Lukaku dopo i controllo Var – passati in vantaggio dopo soli 7 minuti grazie ad una rete di Schranz.

Non poteva esserci debutto peggiore per la rappresentativa allenata dal tecnico di origini calabresi Domenico Tedesco, ora costretta a battere la Romania per rimettersi subito in carreggiata. Da una squadra come il Belgio ci si aspettava di più: in attacco De Bruyne e compagni hanno sprecato troppo ma neppure la difesa è apparsa solidissima. Insomma, il c.t. dovrà certamente rivedere qualcosa in corso d’opera per evitare quello che sarebbe l’ennesimo flop in una grande manifestazione. Servirà innanzitutto essere più precisi sotto porta e fare attenzione al contropiede dei rumeni, rivelatosi l’arma migliore della selezione di Edward Iordanescu, la grande sorpresa – stavolta in positivo – della prima giornata della fase a gironi.

La Romania ha stupito tutti travolgendo 3-0 l’Ucraina grazie ai gol di Stanciu, Marin e Dragus. Nonostante il dominio del possesso palla da parte degli uomini di Rebrov, la Tricolorii si è dimostrata molto abile nelle ripartenze ed ha approfittato di ogni minima disattenzione difensiva degli ucraini – tra cui due papere di Lunin – per portare a casa un successo rotondissimo e forse insperato.

Equilibrio quasi totale, al momento, in questo gruppo, con ben tre squadre a quota 3 punti e il Belgio fermo a zero. Ieri, infatti, l’Ucraina ha immediatamente voltato pagina piegando 2-1 la Slovacchia in rimonta.

Le ultime notizie sulle formazioni

Cambi obbligati nell’undici del Belgio, con Tedesco molto probabilmente passerà dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Dietro l’esperto Vertonghen prenderà il posto di Debast, ma dovrebbe riaccomodarsi in panchina anche Carrasco: a sinistra agirà l’ex Bologna Theate. A centrocampo di fianco a capitan De Bruyne giocheranno Onana e Tielemans, quest’ultimo preferito a Mangala. Davanti, infine, chi rischia il posto è Trossard: Tedesco pensa ad un tridente formato da Doku, Lukaku e Bakayoko.

Nessuna novità invece nella formazione della Romania, che affronterà il Belgio con un modulo speculare (ma pronto a trasformarsi in 4-1-4-1, con Marius Marin davanti alla difesa). In attacco conferme per l’ottimo Dragus, ancora favorito su Puscas. Sulle fasce rivedremo Man e Coman: Mihaila subentrerà a gara in corso.

Come vedere Belgio-Romania in diretta tv e streaming

Belgio-Romania è in programma sabato alle 21:00 al RheinEnergieStadion di Colonia. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Belgio-Romania su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Non avrà incantato all’esordio ma, le occasioni per riprendere gli slovacchi, il Belgio ce le ha avute eccome. E contro la Romania ci aspettiamo una prestazione più incisiva da parte dei Diavoli Rossi, che dovrebbero riuscire a conquistare i primi tre punti, riallineandosi alle altre. Non è da escludere, tuttavia, che la squadra di Iordanescu possa realizzare almeno un gol, bucando una difesa apparsa tutt’altro che invulnerabile.

Le probabili formazioni di Belgio-Romania

BELGIO (4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, De Bruyne; Doku, Lukaku, Bakayoko.

ROMANIA (4-3-3): Niță; Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu; R. Marin, M. Marin, Stanciu; Man, Drăguș, Coman.

La Romania riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

