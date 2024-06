Retroscena Sinner, è successo in campo: beccato dalle telecamere

Retroscena Sinner, il tennista italiano non si può distrarre un attimo che viene subito beccato dalle telecamere. Ecco il siparietto in campo con un collega che non è passato inosservato

Un fenomeno vero Jannik Sinner. Uno di quelli che riconciliano non tanto con il tennis solamente ma in generale con tutto il mondo dello sport. Adesso, da numero uno al mondo, è sempre sotto gli occhi dei riflettori. Ci sta, ci sono dei pro e dei contro ad essere il più forte.

Nel torneo di Halle, dove sta giocando alla grandissima con dei punti pazzeschi portati a referto e con i video che sono realmente diventati virali in rete, è andato in scena – si legge sul Corriere dello Sport – un simpatico siparietto tra lui e Hubert Hurkacz durante un cambio di campo. ” I due hanno scherzato in un momento di pausa. Hubert Hurkacz sul lato destro con un asciugamano tra le braccia e Jannik Sinner a sinistra con la racchetta in mano: praticamente spalla a spalla lì in panchina”.

Retroscena Sinner, ecco cosa si sono detti

I due hanno chiacchierato e probabilmente il tennista polacco ha fatto una battuta particolarmente gradita a Sinner che si è messo a ridere. Jannik e Hurkacz stanno giocando insieme il doppio e stanno andando avanti nel tabellone di Halle. Fuori dal campo, poi, sono grandi amici, anche se Hurkacz è quattro anni più anziano rispetto al talento del tennis italiano.

Eventi questi che non passano più inosservati come detto prima. Quando sei il numero uno al mondo hai tutti gli occhi addosso in ogni momento della tua vita, non solo dentro ma anche fuori dal campo. Trovare un poco di serenità in alcuni casi è davvero difficile, ma Sinner sta dimostrando di avere anche questo merito. Si fa beccare poco, non esce mai fuori dalle righe, praticamente è il figlio che tutte le mamme vorrebbero avere. Un campione in tutto quello che fa. E speriamo che ci possa ulteriormente dare soddisfazioni sotto il profilo sportivo.