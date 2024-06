Belgio-Romania: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Belgio-Romania, i Diavoli Rossi di Tedesco dopo la sorprendente sconfitta all’esordio con la Slovacchia non possono più sbagliare.

La sconfitta del Belgio all’esordio contro la Slovacchia è stata senza alcun dubbio la sorpresa più grande della prima giornata della fase a gironi. Partenza ad handicap, dunque, per i Diavoli Rossi di Domenico Tedesco, colpiti a freddo da un gol dello slovacco Schranz dopo soli 7 minuti ed incapaci di trovare quantomeno la rete del pareggio. In realtà De Bruyne e compagni di occasioni per farlo ne hanno avute a iosa, ma le hanno sprecate. Altre, invece, le ha annullate il Var: per ben due volte a Lukaku è rimasto l’urlo strozzato in gola.

Belgio che adesso non può permettersi ulteriori passi falsi, a partire dalla sfida di Colonia contro la Romania. Il gruppo E, nel frattempo, si preannuncia equilibratissimo: ieri l’Ucraina, sconfitta nel primo match dalla rappresentativa di Edward Iordanescu, è riuscita a ribaltare la Slovacchia, archiviando la debacle di lunedì scorso e portandosi a quota 3 punti, come la Tricolorii e gli slovacchi. Chi invece è ancora inchiodato a zero è il Belgio, che al RheinEnergieStadion avrà sostanzialmente un solo risultato a disposizione se vuole evitare di ritrovarsi nei guai. Tedesco e i suoi uomini partono favoriti ma dovranno tuttavia fare attenzione all’intraprendente Romania, che ha dimostrato di essere pericolosa tramite le ripartenze. Tre contropiedi sono bastati per mettere knock out l’Ucraina, infilata da Stanciu, Marin e Dragus e travolta con un rotondo 3-0.

Belgio-Romania, Tedesco si aspetta di più da De Bruyne

Tedesco, per avere la meglio sulla Romania e conquistare i primi 3 punti, chiederà qualcosa in più soprattutto ai “senatori”. E tra questi c’è ovviamente capitan De Bruyne, che contro la Slovacchia è stato meno incisivo del solito: il fenomeno del Manchester City può fare decisamente meglio quella contro la Romania potrebbe essere la sua partita. Sì, nel tabellino dei marcatori stavolta dovrebbe finirci anche lui.

Il Belgio con ogni probabilità scenderà in campo con un modulo diverso: nel 4-3-3 saranno decisivi gli esterni offensivi ed è per questo che Tedesco si affiderà alla velocità di Doku e Bakayoko, che dovrebbero far registrare almeno tre tiri totali per parte. Da lontano uno dei maggiori pericoli per la difesa rumena potrebbe essere Tielemans, che nonostante giochi a centrocampo è sempre tra i più propositivi. Nella Romania, invece, diamo fiducia a capitan Stanciu, tra i migliori contro l’Ucraina, e all’esterno del Parma Man: entrambi possono fare male in contropiede. Occhio a Dragusin, infine, per quanto riguarda i colpi di testa sugli sviluppi da calcio piazzato. Potrebbero rimediare un cartellino Vertonghen, preferito a Debast, e Marius Marin.

