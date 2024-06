Coppa America: i pronostici sulle partite dei gruppi B e C

Coppa America, nel gruppo B c’è l’interessante duello tra Ecuador e Venezuela. Match non impossibili invece per USA e Uruguay.

Nella notte italiana tra sabato 22 e domenica 23 giugno, tra Santa Clara (California) e Houston, vanno in scena le due partite che riguardano il gruppo B della Coppa America 2024. Un girone in cui i primi due posti dovrebbero essere, secondo le previsioni iniziali, appannaggio di Ecuador e Messico, che sulla carta hanno qualcosa in più rispetto a Venezuela e Giamaica.

Si parte subito con l’interessante sfida tra la Tricolor di Felix Sanchez e la Vinotinto di Fernando Batista. Con il tecnico spagnolo al timone – subentrato a Gustavo Alfaro dopo il deludente Mondiale qatariota – l’Ecuador sta ottenendo risultati importanti e sembra migliorato sopratutto dal punto di vista della tenuta difensiva.

Nel girone eliminatorio sudamericano di qualificazione alla prossima rassegna iridata, Valencia e compagni sono quinti, con 8 punti conquistati in 6 giornate (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). In più la Tricolor ha incassato solamente 3 gol, uno in meno dell’Argentina prima in classifica per intenderci. Bene anche le ultime amichevoli, in cui gli uomini di Sanchez si sono imposti su Bolivia e Honduras (3-1 e 2-1). Vive un momento positivo anche il Venezuela: la Vinotinto ha addirittura un punto in più rispetto all’Ecuador nel girone eliminatorio e sogna di staccare un pass per quello che sarebbe il primo Mondiale della sua storia. Sanchez nel match d’esordio potrà contare sul veterano Valencia ma anche su Hincapié e Caicedo, che giocano ad alti livelli in Europa, rispettivamente con Bayer Leverkusen e Chelsea. I componenti del tridente offensivo del Venezuela (Savarino, Rondon e Soteldo) militano invece tra Brasile e Messico. A centrocampo c’è Casseres, di proprietà del Tolosa. In definitiva, diciamo Ecuador leggermente favorito ma è assai probabile che il Venezuela riesca a segnare almeno una rete e venda cara la pelle.

I pronostici sulle altre partite

Sconfitto nella finale della Concacaf Nations League lo scorso marzo, il Messico proverà a partire con il piede giusto. El Tri di Jaime Lozano, finalista nelle edizioni del 1993 e 2001, debutterà in Texas contro l’abbordabile Giamaica. I tre punti sono ampiamente alla portata.

I Raggae Boyz, guidati dal commissario tecnico islandese Heimir Hallgrimsson, sono reduci dalle vittorie con Repubblica Dominicana e Dominica in amichevole, due test però non particolarmente probanti. E ritrovano il Messico a distanza di poco meno di un anno dalla semifinale di Gold Cup, in cui El Tri ebbe la meglio con un netto 3-0, risultato che potrebbe venir fuori anche stavolta. La Giamaica, che in attacco si affida al centravanti del West Ham Antonio, non ha mai collezionato neanche un punto nelle due edizioni della Coppa America a cui ha preso parte. Nella notte tra domenica e lunedì, invece, tocca ai padroni di casa degli Stati Uniti, sorteggiati nel gruppo C insieme a Bolivia, Uruguay e Panama. Gli uomini di Gregg Berhalter, dopo aver vinto la Concacaf Nations League in primavera, nei test pre-Coppa America hanno perso con la Colombia e pareggiato con il Brasile. La Bolivia, pericolosa solamente quando gioca davanti al proprio pubblico per via dell’altura, non dovrebbe rappresentare un ostacolo invalicabile, tutt’altro. Ipotizziamo una gara da almeno tre gol complessivi, in cui brilleranno molto probabilmente gli “italiani” McKennie, Pulisic, Musah e Weah.

Non correrà grossi rischi neppure l’Uruguay di Marcelo Bielsa contro la non irresistibile selezione di Panama. La Celeste ha tutto per arrivare in fondo a questa competizione e contro i centramericani dovrebbe riuscire a tenere anche la porta inviolata, segnando dai due ai quattro gol.

Coppa America: possibili vincenti

Ecuador (in Ecuador-Venezuela, domenica ore 00:00)

Messico (in Messico-Giamaica, domenica ore 03:00)

USA (in USA-Bolivia, lunedì ore 00:00)

Uruguay (in Uruguay-Panama, lunedì ore 03:00)

La partita da almeno un gol per squadra

Ecuador-Venezuela, domenica ore 00:00

Coppa America: le partite da almeno tre gol complessivi

Messico-Giamaica, domenica ore 03:00

USA-Bolivia, lunedì ore 00:00

Comparazione quote

La vittoria dell’Ecuador è quotata a 2.00 su Goldbet, Lottomatica e a 1.97 su Snai. Il segno “No Gol” in Uruguay-Panama è quotato a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e 1.60 su Snai.

