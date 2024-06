Lotto, 50 mila euro subito: incassa immediatamente col numero Oro

Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha voluto dare altre possibilità a tutti gli appassionati del gioco del Lotto. Il numero Oro. Vi siete persi la notizia? Non disperate, vi spieghiamo di nuovo il tutto.

“Il Numero Oro è individuato con il quinto numero estratto di ciascuna ruota del gioco del Lotto. La vincita con l’opzione “Numero Oro Il Gioco del Lotto” viene conseguita in caso di corrispondenza tra il Numero Oro, individuato per ciascuna ruota, ed uno qualsiasi dei numeri pronosticati al gioco del Lotto sulla medesima ruota”. Insomma, si gioca l’ultimo numero per riuscire ad avere un ulteriore possibilità di vincita. E a quanto pare, secondo le informazioni che sono state riportate da Agimeg.it, in una delle ultime estrazioni, quella di giovedì scorso, molte persone hanno vinto in questo modo. E andiamo a vedere insieme nel dettaglio quello che è successo.

Lotto, numero oro subito protagonista

In totale sono stati portati a casa 85mila euro con questa nuova modalità. Una cifra importante e la sensazione è che questo nuovo gioco, o questa nuova opportunità, che per il momento è stata inserita solamente per i prossimi 18 mesi, alla fine di questo periodo di prova possa rimanere bella salda all’interno di tutte queste possibilità che il Lotto dà.