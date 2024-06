Turchia-Portogallo, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Turchia-Portogallo è una partita della seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Tutto come previsto. Dopo i primi 90 minuti in testa alla classifica del gruppo F ci sono Turchia e Portogallo. I pronostici, finora, sono stati rispettati. Ma quanta fatica per avere la meglio rispettivamente su Georgia e Repubblica Ceca nella prima giornata della fase a gironi. E la sensazione è che nella lotta per i primi due posti – anche il terzo potrebbe essere importante, vista la possibilità di ripescaggio – non sia ancora detta l’ultima.

La selezione allenata da Vincenzo Montella si è affidata ai suoi giovani talenti per piegare gli ostici georgiani e i vari Yildiz e Guler hanno risposto presente: lo juventino ha giocato un’ottima partita (un suo gol è stato annullato dal Var) mentre il gioiellino del Real Madrid si è preso la scena realizzando una rete meravigliosa. La maggiore qualità, insomma, ha finito per fare la differenza in una delle partite fino a questo momento più emozionanti dell’Europeo, in bilico fino all’ultimo più di quanto non dica il risultato finale (3-1). La Georgia, infatti, ha alzato bandiera bianca solamente nel recupero, trafitta dal gol di Akturkoglu, ma nella ripresa aveva preso anche due legni, sfiorando a più riprese il pareggio. È stata ancora più dura, se vogliamo, per i lusitani, che sono riusciti ad avere ragione della Repubblica Ceca (2-1) al termine di un match in cui ci sono state sia luci che ombre. E se non fosse stato per un guizzo in pieno overtime del figlio d’arte Cisco Conceiçao, gettato nella mischia da Roberto Martinez e lesto ad approfittare di uno svarione della retroguardia ceca, il Portogallo adesso avrebbe un solo punto in classifica.

Le ultime notizie sulle formazioni

Montella dovrebbe confermare gli 11 di martedì scorso. Uno spregiudicato 4-2-3-1 con i due talentini ai lati di Kokçu, che agirà da trequartista alle spalle di Yilmaz. Rivedremo dunque l’ex Sassuolo Ayhan di fianco a Calhanoglu in mediana, mentre la coppia di centrali difensivi sarà composta da Bardakci e Akaydin. A destra nessun problema per Muldur, uscito acciaccato dalla sfida con la Georgia.

Dall’altro lato, Martinez sembra intenzionato a passare alla difesa a quattro, con Cancelo e Nuno Mendes sulle fasce e Pepe e Ruben Dias in mezzo. Torna dal 1′ Palhlinha a centrocampo, a supporto di Vitinha e Bruno Fernandes, nel tridente offensivo infine Joao Felix prenderà probabilmente il posto di un deludente Leao.

Come vedere Turchia-Portogallo in diretta tv e streaming

La sfida tra Turchia e Portogallo è in programma sabato alle 18:00 al Signal Iduna Park di Dortmund. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 2 (canale numero 2 e 502 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Turchia-Portogallo su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Tra le big del torneo il Portogallo è una di quelle che ha deluso di più all’esordio e l’ha spuntata solo grazie ad un clamoroso errore difensivo dei cechi nei minuti finali. Ci aspettiamo una prestazione diversa contro la Turchia, che rispetto alla Repubblica Ceca concede molto di più. Ci sono dunque i presupposti per assistere ad un match divertente, da almeno tre gol complessivi. Portogallo leggermente favorito.

Le probabili formazioni di Turchia-Portogallo

TURCHIA (4-2-3-1): Günok; Müldür, Akaydin, Bardakcı, Kadıoğlu; Ayhan, Çalhanoğlu; Güler, Kökçü, Yıldız; Yılmaz.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, João Félix.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2