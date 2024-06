I pronostici di sabato 22 giugno: Euro 2024 e Coppa America

I pronostici di sabato 22 giugno, ci sono tre partite di Euro 2024 e nella notte altre due di Coppa America.

Sconfitto a sorpresa all’esordio contro la Slovacchia, il Belgio è già con le spalle al muro: contro la Romania servirà la vittoria, ma non sarà facile perché gli avversari hanno dimostrato battendo 3-0 l’Ucraina di essere letali in contropiede.

Questo sabato di Euro 2024 promette spettacolo: i gol non dovrebbero mancare in Georgia-Repubblica Ceca con la sfida nella sfida tra Kvaratskhelia e Schick e in Turchia-Portogallo dove il 39enne Cristiano Ronaldo se la vedrà con i terribili diciannovenni Arda Guler e Kenan Yildiz.

I pronostici sui tiri

Oltre ai già citati Kvaratskhelia, Schick e Kenan Yildiz, per quanto riguarda i pronostici sui tiratori riflettori puntati su Calhanoglu padrone dei calci piazzati della Turchia e sempre pericoloso dalla distanza, e in Belgio-Romania a Stanciu che in contropiede potrebbe fare soffrire i lenti difensori centrali avversari.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Turchia-Portogallo, Euro 2024, ore 21:00

Vincenti

Belgio (in Belgio-Romania, Euro 2024, ore 18:00)

(in Belgio-Romania, Euro 2024, ore 18:00) Ecuador (in Ecuador-Venezuela, Coppa America, ore 00:00)

(in Ecuador-Venezuela, Coppa America, ore 00:00) Messico (in Messico-Giamaica, Coppa America, ore 03:00)

Pronostici tiri totali plus

Kvaratskhelia almeno 3 (in Georgia-Repubblica Ceca, Euro 2024, ore 15:00)

(in Georgia-Repubblica Ceca, Euro 2024, ore 15:00) Patrik Schick almeno 2 (in Georgia-Repubblica Ceca, Euro 2024, ore 15:00)

(in Georgia-Repubblica Ceca, Euro 2024, ore 15:00) Calhanoglu almeno 1 (in Turchia-Portogallo, Euro 2024, ore 18:00)

(in Turchia-Portogallo, Euro 2024, ore 18:00) Kenan Yildiz almeno 2 (in Turchia-Portogallo, Euro 2024, ore 18:00)

(in Turchia-Portogallo, Euro 2024, ore 18:00) Stanciu almeno 2 (in Belgio-Romania, Euro 2024, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Belgio-Romania , Euro 2024, ore 21:00)

, Euro 2024, ore 21:00) Messico-Giamaica, Coppa America, ore 03:00)

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Georgia-Repubblica Ceca , Euro 2024, ore 15:00

, Euro 2024, ore 15:00 Ecuador-Venezuela, Coppa America, ore 00:00

Il “clamoroso”

• Belgio vincente e almeno un gol per squadra in Belgio-Romania, Euro 2024, ore 21:00