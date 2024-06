Georgia-Repubblica Ceca: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Georgia-Repubblica Ceca, si affrontano le due selezioni ancora inchiodate a zero punti nel gruppo F: è scontro da dentro o fuori.

Servono disperatamente i tre punti a Georgia e Repubblica Ceca dopo le sconfitte all’esordio rispettivamente contro Turchia e Portogallo. Quello di Amburgo è già uno scontro da dentro o fuori: vincere per continuare a sperare, consapevoli del fatto che oltre alle prime due di ogni girone si qualificheranno alla fase ad eliminazione diretta anche le quattro migliori terze. Una vittoria, dunque, potrebbe fare eccome la differenza.

La Georgia, pur perdendo 3-1, non ha sfigurato a Dortmund contro i turchi: i caucasici, per nulla rinunciatari, sono rimasti in partita fino alla fine, arrivando a colpire anche due legni e sfiorando più volte il gol del pareggio. Non male per una selezione che prima d’ora non aveva mai partecipato alla fase finale di un Europeo. La doccia fredda è arrivata in pieno recupero, quando la rete di Akturkoglu ha fatto svanire il sogno di conquistare il primo punto a Euro 2024. Minuti di recupero determinanti anche per la Repubblica Ceca, che ha subito il gol decisivo di Conceiçao ad una manciata di secondi dal fischio finale, mentre Schick e compagni già pregustavano il prezioso pareggio con i lusitani. La truppa di Ivan Hasek, sebbene abbia sofferto la capacità di palleggio e la debordante qualità del Portogallo, ce l’aveva quasi fatta a strappare un risultato positivo se non fosse stato per il clamoroso errore di Hranac al fotofinish.

Georgia-Repubblica Ceca, stuzzica l’opzione “Kvara” marcatore

Contro la Turchia non è riuscito ad iscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori perché ha dovuto svolgere un lavoro diverso rispetto a quello che fa di solito. Parliamo di Kvaratskhelia, la stella della rappresentativa del paese caucasico, che per la privolta calpesta un palcoscenico così importante.

L’attaccante del Napoli si è sacrificato per la squadra, mettendo a referto ben 4 passaggi chiave. Probabile che contro la Repubblica Ceca possa prendere qualche “licenza” in più e puntare su di lui come potenziale marcatore non è affatto un azzardo. Chi invece vorrà riscattare la prestazione non eccezionale offerta contro il Portogallo è l’attaccante della Repubblica Ceca, Schick. Stavolta il giocatore del Bayer Leverkusen dovrebbe tirare almeno due volte in porta. Al contempo, quattro nomi da non sottovalutare se parliamo di tiri totali sono quelli dei georgiani Kochorashvili e Mikautadze (quest’ultimo il migliore dei suoi) e dei cechi Soucek e Barak (il centrocampista della Fiorentina dovrebbe giocare dal 1′). Capitolo ammonizioni: a rischio giallo il difensore della Cremonese Lochoshvili e l’ex Bologna Krejci.

