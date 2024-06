Ribaltone improvviso Zirkzee, si chiude: c’è la data

Ribaltone Zirkzee: hanno deciso di affondare il colpo nei prossimi giorni per l’attaccante del Bologna. C’è già la data di quando si vorrebbe chiudere l’operazione

In Italia è l’uomo del mercato, quello in grado di fare cose straordinarie durante la stagione e attirare su di sé gli occhi di tutte le big. Soprattutto quelli del Milan che ha deciso di affondare il colpo su Zirkzee, attaccante del Bologna in uscita dagli emiliani.

Le cose che sappiamo sono queste: ha una clausola di 40 milioni di euro che è relativamente bassa vista età e visto quello che potrebbe dare anche in futuro, ma ci sono gli agenti che chiedono delle commissioni altissime. Quindici milioni di euro, una cifra enorme che il Milan non ha nessuna intenzione di pagare. I rossoneri – secondo TuttoSport in edicola – si sono spinto fino a 7-8 milioni. Ma per il momento non c’è stato nessun avvicinamento tra le parti. Poi, di certo, c’è un’altra cosa.

Il Milan paga la clausola per Zirkzee

Per evitare quelli che sono i possibili inserimenti di altri club, soprattutto all’estero – e anche la Juve in Italia – il Milan vorrebbe chiudere la pratica subito, vale a dire dal prossimo uno luglio quando effettivamente scatterà la possibilità di pagare la clausola citata prima e chiudere l’operazione di mercato. Sperando che in questi giorni che mancano alla linea rossa sul calendario, dall’entourage del calciatore ci possa essere un avvicinamento alle proposte che dalla sede rossonera sono arrivate.

Insomma, è una situazione abbastanza calda e sicuramente da tenere d’occhio nei prossimi giorni. Con la netta sensazione, comunque, che il Milan voglia prendersi il giocatore da portare a Paulo Fonseca che si aspetta un regalo dalla società.