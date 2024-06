Georgia-Repubblica Ceca, Euro 2024: diretta tv, streaming, formazioni, pronostici

Georgia-Repubblica Ceca è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La Georgia, all’esordio assoluto in una fase finale di un Europeo, si è arresa 3-1 alla più quotata Turchia ma la prestazione degli uomini guidati dall’ex difensore francese Willy Sagnol non stata da buttare, anzi.

Il risultato uscito fuori martedì dal match di Dortmund è probabilmente un po’ troppo severo per la selezione del Caucaso. Che, dopo essere finita sotto 2-1 ad metà secondo tempo per “colpa” di un’autentica gemma del giovane talentino turco Arda Guler, ha avuto diverse opportunità per realizzare il gol del 2-2. I legni, però, hanno “salvato” la squadra di Vincenzo Montella, che nei minuti finale ha poi trovato anche la terza rete con Akturkoglu, mentre i georgiani erano tutti sbilanciati in avanti alla disperata ricerca del pareggio.

Kvaratskhelia e compagni hanno comunque mostrato il loro spirito combattivo, quello che gli ha permesso di arrivare in Germania ed avere l’occasione di disputare per la prima volta nella loro storia un torneo così importante. Contro la Repubblica Ceca la Georgia si giocherà le residue chance di superare la fase a gruppi, che per la nazionale di Sagnol sarebbe già una grande vittoria.

Anche i cechi sono ancorati a quota zero punti dopo i primi novanta minuti. E proprio come i loro prossimi avversari non meritavano di uscire sconfitti dalla sfida, sulla carta impossibile, con il Portogallo, che l’ha spuntata 2-1 nella gara di Lipsia.

La Repubblica Ceca ha avuto il merito di restare in partita fino all’ultimo contro una selezione di almeno due-tre spanne sopra a livello di qualità tecnica. L’ha fatto praticando un calcio molto pragmatico ed esibendo un’eccellente organizzazione tattica. In vantaggio con Provod a metà ripresa, gli uomini allenati da Ivan Hasek sono stati raggiunti dopo appena 7 minuti dai lusitani (autorete di Hranac) ed infine ribaltati in pieno recupero da un gol del figlio d’arte Xisco Conceiçao, bravo a sfruttare una delle poche disattenzioni difensive.

Le ultime notizie sulle formazioni

Sagnol ha intenzione di riproporre la stessa formazione che ha affrontato la Turchia all’esordio. In attacco darà ancora fiducia a Mikautadze, per distacco il migliore in campo dei suoi nonché autore del gol che aveva consentito ai caucasici di pareggiare. Confermata, dunque, la coppia con l’esterno del Napoli Kvaratskhelia. A centrocampo il commissario tecnico georgiano punta forte anche su Kochorashvili e Kakabadze, altri due che hanno risposto presente a Dortmund.

La Repubblica Ceca adotta un modulo speculare (difesa a tre, due punte), sebbene Soucek contro il Portogallo abbia giocato davanti alla difesa. Chi spinge per un posto nella formazione titolare è il centrocampista della Fiorentina Barak, che potrebbe partire dal 1′ a scapito di Sulc. In attacco Chytil è in vantaggio su Kuchta.

Come vedere Georgia-Repubblica Ceca in diretta tv e streaming

Georgia-Repubblica Ceca è in programma sabato alle 15:00 al Volksparkstadion di Amburgo. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Georgia, come contro la Turchia, se la giocherà molto probabilmente a viso aperto, non rinunciando a farsi vedere dalle parti del portiere ceco Stanek. Anche la Repubblica Ceca potrebbe adottare un atteggiamento più spregiudicato rispetto alla sfida con il Portogallo, dal momento che un pareggio – il discorso vale per entrambe – non servirebbe a molto. Puntiamo sulla maggiore esperienza a livello internazionale dei cechi, che con ogni probabilità avranno la meglio in una gara da almeno tre gol complessivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.87 su Goldbet, Lottomatica e su Snai. Il segno “Gol” invece è quotato a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Le probabili formazioni di Georgia-Repubblica Ceca

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Kvirkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Chakvetadze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Tsitaishvili; Kvaratskhelia, Mikautadze.

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Staněk; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Barák, Souček, Provod, Douděra; Chytil, Schick.

Georgia-Repubblica Ceca: chi vince? Georgia

Pareggio

Repubblica Ceca View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2