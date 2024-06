Fonseca non cambia idea: li vuole via dal Milan

Calciomercato Milan, Paulo Fonseca, nuovo allenatore dei rossoneri, non ha nessun intenzione di cambiare idea. Stesso discorso valido per la società. Decisione ormai presa

Non è sicuramente un ottimo momento per i tifosi del Milan. Dopo aver accettato la scelta della società di prendere Paulo Fonseca al posto di Stefano Pioli adesso si è anche complicata la trattativa Zirkzee per via delle richiesta, ritenute inaccessibile, degli agenti del giocatore per quanto riguarda le commissioni.

Una fase di stallo, con un centravanti ancora non arrivato nonostante si sapesse da diverso tempo che Giroud sarebbe volato in America per la parte finale della sua carriera. E non è finita qui, perché quando i problemi arrivano lo fanno tutti in una volta senza avere nessuna possibilità di respirare. Perché quasi sicuramente a Milanello, nel momento in cui la squadra si ritroverà per iniziare e preparare la prossima annata, ci saranno anche Ballo-Touré e Origi, che però non rientrano minimamente né nei pensieri della società e nemmeno in quelli di Fonseca.

Fonseca ha deciso, via dal Milan

Entrambi, così come riportato da Milannews.it, sanno già che il loro futuro non sarà in rossonero. Entrambi alla fine della sessione di mercato della scorsa estate erano stati ceduti in prestito in Premier League, il primo al Fulham il secondo al Nottingham. Ma non è andata benissimo: il terzino ha messo a referto solamente 7 presenze, mentre Origi in 22 apparizioni ha segnato solamente un gol. Insomma, non c’è nessuna intenzione nemmeno da quelle parti di riscattarli con questi numeri che lasciano ben poco spazio a commenti e interpretazioni.

“La dirigenza ha già dato mandato ai rispettivi agenti di trovare delle nuove soluzioni per i propri assistiti, con il club che attende comunicazioni. L’obiettivo, per quanto sarà possibile, sarà quello di cercare di monetizzare i cartellini di Ballo-Touré e Origi (anche se tutti sanno che un indennizzo sarà il massimo che si potrà ottenere) per liberarsi anche dei rispettivi ingaggi”. Questo si legge sul sito citato prima. Insomma, una grana per Ibrahimovic e gli altri dirigenti, che se li potrebbero anche trovare a Milano nel giorno del raduno in attesa di una sistemazione.