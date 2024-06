Slovacchia-Ucraina: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Slovacchia-Ucraina, gli uomini di Rebrov dopo la pesante e inattesa sconfitta con la Romania sono costretti a vincere per evitare di finire nei guai.

Dal gruppo E finora sono venuti fuori risultati davvero clamorosi. L’Ucraina è stata travolta 3-0 dalla Romania, mentre la Slovacchia ha fatto lo sgambetto al Belgio, favoritissimo per il primo posto, battendo 1-0 all’esordio gli uomini di Domenico Tedesco. Classifica sorprendente, dunque, con gli slovacchi e i rumeni davanti a tutti, ancora a punteggio pieno e le altre costrette ad inseguire.

Per la selezione guidata da Serhiy Rebrov questa assume i contorni di una sfida da dentro o fuori, perché un ulteriore passo falso potrebbe compromettere seriamente i piani qualificazione. Zinchenko e compagni dovranno, prima di tutto, essere più concreti sotto porta: il dominio del possesso palla, contro la Romania, è apparso troppo fine a se stesso. Né Dovbyk, ultimo capocannoniere della Liga, né il giovane talento del Chelsea Mudryk sono riusciti a fare la differenza. Protagonista in negativo, invece, il portiere Lunin, autore di due errori da matita rossa. Si respira tutt’altro clima nel ritiro della Slovacchia, che contro il Belgio è andata oltre le aspettative, centrando una vittoria inaspettata. Tra i migliori in campo il centrocampista del Napoli Lobotka, con la squadra di Tedesco incapace di prendergli le misure (più del 90% di precisione nei passaggi).

Slovacchia-Ucraina, Sudakov di nuovo tra i più vivaci?

L’Ucraina all’esordio ha deluso sia in difesa che in attacco. Troppo vulnerabile ma al contempo poco cinica ed incapace di costruire ghiotte palle gol per i suoi attaccanti. Il bomber del Girona Dovbyk, ad esempio, non è stato servito a dovere.

Premesso che nella sfida con la Slovacchia è improbabile che la squadra di Rebrov resti nuovamente a digiuno noi un gettone lo puntiamo tranquillamente sul Pichichi della Liga, desideroso di riscattarsi e trascinare la sua nazionale verso una vittoria obbligata. Di sicuro l’Ucraina non può fare a meno della veemenza di Sudakov, centrocampista dello Shakhtar Donetsk che contro la Romania è stato in assoluto tra i più vivaci, effettuando ben quattro tiri, di cui uno in porta. Lecito aspettarsi di più anche dai due esterni d’attacco Tsygankov e Mudryk, che dovrebbero collezionare almeno due tiri totali. Nella Slovacchia invece occhio a Schranz, autore del gol vittoria contro il Belgio, e a Kucka, vecchia conoscenza del calcio italiano (ex Parma e Milan). Da non sottovalutare, sempre per quanto riguarda i tiri, anche l’ex interista Skriniar, eccellente colpitore di testa sui calci piazzati. Chi potrebbe ricevere un cartellino giallo, infine, è il centrocampista slovacco del Verona, Duda.

