I pronostici di venerdì 21 giugno: c’è Olanda-Francia

I pronostici di venerdì 21 giugno, ci sono tre partite di Euro 2024: Slovacchia-Ucraina, Polonia-Austria e Olanda-Francia.

La partita più attesa di questo venerdì di Euro 2024 è quella serale che metterà di fronte Olanda e Francia: anche senza Mbappé in campo lo spettacolo non dovrebbe mancare, e i gol dovrebbero arrivare puntuali così come i cartellini, con la sfida nella sfida tra Dumfries e Theo Hernandez che promette scintille.

L’Ucraina annichilita dal contropiede della Romania non può permettersi un altro passo falso e parte favorita contro la Slovacchia, mentre l’Austria dopo la bella figura contro la Francia nonostante la sconfitta, cerca i primi punti contro la Polonia che ritrova Lewandowski.

I pronostici sui tiri

Proprio Lewandowski è il primo indiziato per scagliare un alto numero di tiri verso la porta dell’Austria, che risponderà con Sabitzer specialista dei calci piazzati. Nella Francia Thuram approfitterà delle sponde di Giroud per rendersi pericoloso, mentre nell’Olanda occhio alla voglia di emergere di Xavi Simons. Nell’Ucraina fiducia a Sudakov, l’unico a non affondare nel disastroso esordio contro la Romania.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Francia vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Olanda-Francia, Euro 2024, ore 21:00

Vincenti

Ucraina o pareggio (in Slovacchia-Ucraina, Euro 2024, ore 15:00)

(in Slovacchia-Ucraina, Euro 2024, ore 15:00) Austria o pareggio (in Polonia-Austria, Euro 2024, ore 18:00)

(in Polonia-Austria, Euro 2024, ore 18:00) Francia (in Olanda-Francia, Euro 2024, ore 02:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Pronostici tiri totali plus

Sudakov almeno 2 (in Slovenia-Serbia, Euro 2024, ore 15:00)

(in Slovenia-Serbia, Euro 2024, ore 15:00) Sabitzer almeno 2 (in Polonia-Austria, Euro 2024, ore 18:00)

(in Polonia-Austria, Euro 2024, ore 18:00) Lewandowski almeno 3 (in Polonia-Austria, Euro 2024, ore 18:00)

(in Polonia-Austria, Euro 2024, ore 18:00) Thuram almeno 2 (in Olanda-Francia, Euro 2024, ore 21:00)

(in Olanda-Francia, Euro 2024, ore 21:00) Simons almeno 2 (in Olanda-Francia, Euro 2024, ore 21:00)

Comparazione quota totale pronostici tiri totali plus: 5.67 GOLDBET ; 6.10 SNAI; 5.67 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Francia vincente e almeno un gol per squadra in Olanda-Francia, Euro 2024, ore 21:00