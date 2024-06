Comunicato ufficiale, colpo di scena Juve: c’è la risoluzione del contratto

Il comunicato ufficiale spazza via gli ultimi dubbi: è pronto ad andare alla Juventus per ricreare con Giuntoli tutto quello che si era visto al Napoli. Ecco il nuovo innesto bianconero

Un anno di transizione: questa è al momento la sensazione dentro la Juventus. Ma adesso le cose si fanno sul serio. Sì, perché l’anno del quale parliamo è quello che ormai è andato in archivio. Giuntoli infatti sollevando Allegri dall’incarico ha chiuso con il passato e la scelta di Motta è solo una sua responsabilità.

Servivano dei mesi per mettere a posto la situazione: non solo dentro la squadra ma anche sotto l’aspetto societario. Infatti anche Cherubini ha lasciato il bianconero dopo oltre un decennio e il dirigente toscano si è portato, intanto, il suo braccio destro Pompilio. Il suo arrivo a Torino è ufficiale e, nei prossimi giorni, se non già in questi, ci potrebbe essere anche un altro innesto societario.

Juventus, arriva anche Stefanelli

Dopo un solo anno al Pisa Stefano Stefanelli ha lasciato ufficialmente il club toscano. “La Società Pisa Sporting Club e il Direttore Sportivo Stefano Stefanelli comunicano di aver consensualmente deciso di non proseguire il rapporto professionale in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 – si legge nel comunicato – La Società Pisa Sporting Club, nel ringraziare il Direttore Stefanelli per il contributo umano e professionale fornito in questo importante cammino congiunto gli rivolge i migliori auspici per il prosieguo della carriera”.

Questo comunicato ufficiale è un segnale evidente del cambio clamoroso di carriera. E anche in questo caso parliamo di un di transizione, perché oggettivamente si sapeva che Stefanelli, prima o poi, sarebbe approdato alla Juventus per lavorare con Giuntoli cosa che ha fatto a Carpi prima e a Napoli poi. Insomma, ci siamo. Un altro tassello che va al proprio posto senza dover aspettare un’altra stagione. Come detto per l’arrivo di Stefanelli in bianconero manca solo l’annuncio ufficiale. Niente di più.