Polonia-Austria, Euro 2024: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Hanno messo paura a Olanda e Francia, ma non è bastato. Polonia e Austria dopo la prima giornata giacciono all’ultimo posto della classifica del gruppo D ancora inchiodate a quota 0 punti e adesso sono costrette a giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto dell’Olympiastadion di Berlino. Uno scontro da dentro o fuori, in cui un’eventuale sconfitta può costare l’eliminazione da Euro 2024. Nervi tesi, dunque, nella capitale tedesca.

Entrambe, dicevamo, non hanno demeritato contro due selezioni di caratura certamente superiore. La Polonia nonostante fosse priva del suo giocatore più forte e rappresentativo, Lewandowski, è riuscita in qualche modo a tenere testa agli olandesi, passati solo nel finale (1-2) grazie ad una rete del fromboliere Weghorst. I polacchi avevano addirittura trovato il gol del vantaggio al 16′ del primo tempo con Buksa, attaccante che gioca in Turchia, ma il pari dell’Olande è arrivato quasi immediatamente con Gakpo. La sensazione, in ogni caso, è che Zielinski e compagni abbiano fatto il possibile per portare a casa almeno un punto: discreta la fase difensiva, anche se il commissario tecnico Michal Probierz deve ringraziare un sontuoso Szczesny se la sua squadra è rimasta in vita fino all’ultimo. Per l’Austria, se vogliamo, il compito era ancora più difficile, visto che di fronte avevano i vicecampioni del mondo della Francia. Tuttavia gli uomini di Ralf Rangnick, com’era prevedibile, grazie alla loro atleticità e all’organizzazione tattica si sono rivelati un osso duro per la favorita principale per la vittoria dell’Europeo e i Bleus sono riusciti a sbloccare la partita solo con un’autorete (1-0).

Le ultime notizie sulle formazioni

Lewandowski non è sceso in campo contro l’Olanda per via dell’infortunio patito pochi giorni prima di partire per la Germania. Sembra, tuttavia, che l’attaccante del Barcellona abbia recuperato in fretta e che sia a disposizione del c.t. Probierz già dal match con l’Austria, determinante per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Alle sue spalle dovrebbe giocare Urbanski, preferito a Buksa. Romanczuk confermato in regia, a sinistra agirà ancora il romanista Zalewski.

Nell’Austria l’unico cambio sarà a centrocampo, dove Laimer arretrerà di qualche metro e prendere il posto di Grillitsch in mediana, mentre Wimmer ricoprirà il ruolo di esterno destro alto nel 4-2-3-1 di Rangnick. In attacco ci si affida ancora a Gregoritsch, favorito sull’interista Arnautovic.

Come vedere Polonia-Austria in diretta tv e streaming

Polonia-Austria è in programma venerdì alle 18:00 all’Olympiastadion di Berlino. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Gli ultimi due precedenti risalgono al 2019. Erano le qualificazioni all’Europeo 2020: la Polonia si impose 1-0 a Vienna, mentre il match di ritorno terminò a reti bianche. Non ci aspettiamo una gara ricca di gol neppure stavolta, vista che un’altra sconfitta sarebbe deleteria dopo aver perso all’esordio. I polacchi ritrovano Lewandowski ma continuiamo a vedere l’Austria leggermente favorita in un match da meno di tre gol totali. Il secondo tempo potrebbe essere più prolifico rispetto al primo, anche perché un pareggio servirebbe a poco.

Comparazione quote

La vittoria dell’Austria è quotata a 2.05 su Goldbet, Lottomatica e su Snai. Il segno “Under 2.5” invece è quotato a 1.85 su Goldbet, Lottomatica e a 1.80 su Snai.

Le probabili formazioni di Polonia-Austria

POLONIA (3-5-1-1): Szczęsny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Moder, Romanczuk, Zieliński, Zalewski; Urbański; Lewandowski.

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Wöber, Mwene; Seiwald, Laimer; Wimmer, Sabitzer, Baumgartner; Gregoritsch.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1