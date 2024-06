Polonia-Austria: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Polonia-Austria, quello dell’Olympiastadion di Berlino è già uno scontro da dentro o fuori: chi perde è praticamente eliminato.

La prestazione c’è stata ma ora servono i punti. Polonia e Austria nella gara d’esordio hanno tenuto testa alle due favorite per i primi due posti nel gruppo D, Olanda e Francia, ma non sono riuscite ad evitare la sconfitta pur mettendo in difficoltà due squadre di livello superiore.

La Polonia, priva dell’infortunato Lewandowski, si è arresa 2-1 agli olandesi, che hanno avuto la meglio grazie ad un gol di Weghorst nel finale. Senza l’attaccante del Barcellona – nonché leader e giocatore più rappresentativo – gli uomini di Michal Probierz sembravano spacciati ed invece hanno tirato fuori una buona prestazione difensiva. Nel secondo tempo la retroguardia polacca ha retto quasi fino alla fine, contando anche sulle strepitose parate del portiere Szczesny. Non ha affatto demeritato neppure l’Austria, capace di far soffrire la corazzata di Didier Deschamps puntando su fisicità e intensità. Purtroppo per il commissario tecnico Ralf Rangnick, però, dall’altra parte c’erano dei campionissimi ed è bastato un guizzo di Mbappé per favorire una goffa autorete del difensore austriaco Wober, che a fine primo tempo ha costretto l’ex tecnico di Lipsia e Manchester United a rivedere il proprio piano gara. Il match di Berlino diventa così uno scontro da dentro o fuori e un’eventuale sconfitta significherebbe quasi certamente eliminazione.

Polonia-Austria, servono i gol di Gregoritsch e Lewandowski

Rangnick contro la Polonia dovrebbe confermare quasi in toto l’undici schierato lunedì scorso a Dusseldorf. In attacco, dunque, giocherà di nuovo Gregoritsch, l’attaccante del Friburgo (7 gol e 4 assist nell’ultima Bundesliga), all’interista Arnautovic.

Contro la Francia, per ovvi motivi, Gregoritsch non ha entusiasmato ma quella contro i polacchi sarà una gara diversa, in cui l’ex Augsburg non si limiterà solo a fare pressing (cosa, peraltro, che gli riesce benissimo): un suo gol non è da escludere. Per quanto riguarda la Polonia, se dovesse partire titolare non si può non dare un minimo di fiducia a Lewandowski: il centravanti del Barcellona ha fatto di tutto per rientrare in tempo e da uno come lui ci aspettiamo almeno due tiri in porta. Non tradirà le attese neppure Sabitzer, uno degli uomini chiave dell’Austria: anche lui dovrebbe impegnare almeno in un’occasione il portiere polacco Szczesny. Gli altri pericoli, per l’estremo difensore di proprietà della Juventus, arriveranno verosimilmente da Baumgartner. La Polonia invece si renderà pericolosa con Zielinski e Urbanski, due che militano nella nostra Serie A. Per i gialli, infine, occhio al regista polacco Romanczuk e al terzino destro austriaco Posch.

