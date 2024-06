Slovacchia-Ucraina, Euro 2024: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Slovacchia-Ucraina è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca venerdì alle 15:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

I risultati più sorprendenti della prima giornata della fase a gironi di Euro 2024 sono usciti fuori entrambi dal gruppo E, quello in cui i primi due posti sembravano già assegnati a Belgio e Ucraina. I Diavoli Rossi all’esordio si sono fatti sorprendere dalla Slovacchia dell’ex allenatore del Napoli Calzona, mentre la Romania ha travolto con un netto 3-0 la selezione guidata da Serhiy Rebrov.

Una prestazione davvero sconcertante quella dell’Ucraina, limitatasi ad uno sterile ed inconcludente possesso palla, senza mai creare seri pericoli alla retroguardia rumena. Giornata negativa soprattutto per il portiere Lunin, tra i grandi protagonisti nell’ultima stagione con il Real Madrid: l’estremo difensore di proprietà dei Blancos ha commesso due gravi errori che hanno, di fatto, condannato la sua nazionale.

Hanno deluso anche i due giocatori più attesi, Mudryk e Dovbyk: nessuno dei due è riuscito ad incidere, con il talentino del Chelsea autore di giocate interessanti ma solamente fini a se stesse. Il pesante k.o di Monaco di Baviera adesso costringe l’Ucraina a non sbagliare la gara con la Slovacchia per non doversi poi giocare il tutto per tutto nell’ultima giornata nello scontro diretto con il Belgio. Non dovrebbe essere una passeggiata, asd ogni modo, contro la squadra di Calzona, che lunedì ha realizzato una vera e propria impresa prendendosi lo scalpo del Belgio (1-0), trafitto da un gol di Schranz. Il più determinante è stato, senz’altro, il “napoletano” Lobotka, padrone assoluto del centrocampo. La Slovacchia, in vantaggio dopo soli 7′, ha brillato anche in fase di non possesso palla, riuscendo a contenere gli attacchi dei belgi per tutto il resto del match.

Le ultime notizie sulle formazioni

Dopo l’ottima prestazione collettiva offerta contro il Belgio è improbabile che Calzona decida di cambiare. Il modulo scelto dal commissario tecnico di origini calabresi sarà di nuovo il 4-3-3, con Bozenik al centro dell’attacco, circondato da Schranz e Haraslin. Regia affidata ovviamente a Lobotka, con il veronese Duda e l’ex Parmae Milan Kucka ai suoi lati. A reggere la difesa ci penseranno ancora Skriniar e Vavro.

Rebrov potrebbe decidere di disporsi a specchio, passando così dal 4-2-3-1 al 4-3-3 spostando Zinchenko nel ruolo di mezzala e schierando Mykolenko sull’out sinistro difensivo. L’altro cambio, a quanto pare, riguardarebbe la porta, con Trubin che potrebbe prendere il posto di un incerto Lunin. Nessuna novità per quanto riguarda il tridente offensivo, con Tsygankov e Mudryk a supporto di Dovbyk.

Come vedere Slovacchia-Ucraina in diretta tv e streaming

Slovacchia-Ucraina è in programma venerdì alle 15:00 alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Un altro clean sheet è utopia ma non sarebbe affatto una sorpresa, a questo punto, se la Slovacchia riuscisse ad evitare la sconfitta anche contro l’Ucraina, ancora frastornata dalla pesante sconfitta con i rumeni. Ci aspettiamo in ogni caso una maggiore incisività nella metà campo avversaria da parte degli uomini di Rebrov, a rischio eliminazione. E stavolta almeno un gol dovrebbero riuscire a realizzarlo. Un pareggio non è da escludere in un match in cui andranno verosimilmente a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Slovacchia-Ucraina

SLOVACCHIA (4-3-3): Dúbravka; Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Suslov, Boženík, Haraslín.

UCRAINA (4-3-3): Trubin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Sudakov, Zinchenko; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1