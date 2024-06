Slovenia-Serbia: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Slovenia-Serbia, nonostante una buona prestazione Vlahovic e compagni sono rimasti a mani vuote dopo il match con gli inglesi.

Contro l’Inghilterra, all’esordio, la Serbia si è dovuta accontentare degli elogi. Non è bastata una buona prova alla selezione guidata da Dragan Stojkovic per fare l’impresa e prendersi i primi storici punti nella fase finale di un campionato europeo, il primo giocato dalle Aquile Bianche da quando non si chiamano più Jugoslavia. Il c.t. può ritenersi comunque soddisfatto: contro gli inglesi, passati in vantaggio grazie ad una rete di Bellingham, è mancato solamente il gol, che avrebbe regalato a Vlahovic e compagni un pareggio meritato.

La Serbia ha pagato lo scarso cinismo sottoporta, perché le occasioni per riacciuffare l’Inghilterra ci sono state eccome. Concretezza che non potrà e non dovrà mancare invece nel derby balcanico con la Slovenia, da vincere quasi a tutti i costi per non essere costretta a farlo nell’ultima giornata contro la Danimarca, insieme a tutta una serie di calcoli. Vietato, però, sottovalutare gli uomini di Matjaz Kek, capaci di fermare (1-1) una rappresentativa più forte e quotata come quella danese. Sotto di un gol nei primi 20 minuti di gioco, gli sloveni non si sono sgretolati e, dimostrando grande personalità, nell’ultimo quarto d’ora hanno riacciuffato la selezione scandinava con una rete del terzino Janza. Si preannuncia una lotta serrata, dunque, per il secondo e il terzo posto (il primo sembra averlo già prenotato l’Inghilterra).

Slovenia-Serbia, potrebbe essere la partita di Vlahovic

L’attaccante di proprietà della Juventus c’ha provato, costruendosi anche una chiara occasione da gol, ma da uno come lui è normale aspettarsi di più. Quella con la Slovenia potrebbe essere la partita di Vlahovic, rimasto a secco contro l’Inghilterra.

L’ex Fiorentina probabilmente verrà schierato di nuovo in coppia con Mitrovic ma stavolta dovrebbe riuscire a lasciare il segno, finendo nel tabellino dei marcatori. La Serbia punta molto sia su di lui che sul centravanti dell’Al-Hilal, che come Vlahovic ha il gol nel sangue. Mitrovic sarà un pericolo costante per la difesa slovena e ci aspettiamo almeno tre tiri totali verso la porta di Oblak da parte sua. La Serbia, al contempo, dovrà fare molta attenzione al talento più luminoso della selezione slovena, Sesko: pur non timbrando il cartellino contro la Danimarca, l’attaccante del Lipsia è stato tra i più positivi ed è lecito attendersi almeno un tiro in porta da parte sua. In questa sfida potrebbe essere più incisivo anche Sergej Milinkovic-Savic: l’ex laziale è sempre una garanzia. Considerando che partirà dal 1′, Tadic è da prendere in considerazione per quanto riguarda gli assist mentre i due “italiani” Bijol (Udinese) e Milenkovic (Fiorentina) restano a rischio giallo.

