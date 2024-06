Juve, colpaccio a zero: arriva un ex protagonista del Barcellona

Juventus, i bianconeri potrebbero fare un colpaccio a zero. Il giocatore ex Barcellona è svincolato e nelle rotazioni potrebbe diventare quasi fondamentale. Non c’è una trattativa, ma potrebbe scattare l’idea

In questo momento la Juventus è sicuramente impegnata nel cercare la quadra con l’Aston Villa per riuscire a prendere Douglas Luiz. Il nodo adesso è la buonuscita che vorrebbe McKennie per poi andare in Premier League. C’è attesa, ma serve pazienza.

Poi Giuntoli dovrà sistemare anche gli altri reparti e risolvere un’altra questione, quella relativa a Federico Chiesa: contratto in scadenza la prossima estate, l’esterno offensivo potrebbe anche partire qualora non venisse trovato un accordo. Una situazione che un poco mette paura ai tifosi bianconeri. Certo è, infine, che il direttore dell’area sportiva arrivato dal Napoli l’anno scorso qualche altro innesto, pure in difesa, lo dovrebbe fare. E magari potrebbe pensare a qualche giocatore svincolato.

Juventus, pensiero Aleix Vidal

E tra quei giocatori senza contratto al momento c’è anche Aleix Vidal, ex Barcellona (dal 2015 al 2028 ha vestito la maglia dei catalani), nelle ultime stagioni ha indossato la casacca dell’Espanyol. Si tratta di un giocatore di esperienza e molto duttile dal punto di vista tattico (ricopre all’occorrenza anche il ruolo di terzino destro) e la Juve potrebbe farci un pensierino.

Vidal è nato come esterno offensivo, capace di giocare su entrambi i fronti dell’attacco, ma come detto potrebbe anche essere impiegato in una zona diversa del campo, più arretrata, e la sua duttilità potrebbe tornare utile nel corso della stagione. Ovviamente sarebbe un’operazione low cost, visto che parliamo di un giocatore classe 1989 che non avrebbe nemmeno così tante pretese sotto l’aspetto dell’ingaggio. No, non esiste al momento una vera e propria trattativa, ma le idee a zero potrebbero arrivare anche nel corso del tempo, in quella che si preannuncia, letteralmente, un’estate caldissima sotto tanti aspetti.