Slovenia-Serbia, Euro 2024: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Slovenia-Serbia è una partita della seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca giovedì alle 15:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nel gruppo C la faccenda inizia a diventare interessante. L’Inghilterra, come da pronostico, si è presa i primi 3 punti, battendo 1-0 una coriacea Serbia, che avrebbe probabilmente meritato qualcosa in più. La sorpresa, tuttavia, è stato il pareggio tra Slovenia e Danimarca (1-1). Una partita in cui gli uomini di Matjaz Kek hanno dimostrato di avere le carte in regola per assumere il ruolo di mina vagante in questo girone, più equilibrato del previsto almeno per quanto riguarda la corsa al secondo e al terzo posto.

Da evidenziare soprattutto la reazione prodotta da Sesko e compagni nella ripresa, dopo essere finiti sotto nei primi 20 minuti di gioco, castigati dal danese Eriksen. La Slovenia però non si è scoraggiata ed ha avuto la forza di cambiare l’inerzia del match nella ripresa: nell’ultimo quarto d’ora è arrivato il meritato gol del pari con Janza. Una squadra ordinata, compatta, con qualche buona individualità e che non difetta neppure in quanto a carattere, come abbiamo avuto modo di vedere domenica a Stoccarda. In questo “derby balcanico” – prima di diventare indipendenti entrambe facevano parte della Jugoslavia – Kek e i suoi uomini andranno alla ricerca della loro prima vittoria in una fase finale di un Europeo (non ne ottennero nessuna nell’edizione del 2000, l’unica a cui la Slovenia ha preso parte). Per la Serbia, invece, vincere è fondamentale per evitare di restare confinata all’ultimo posto e rischiare dunque l’eliminazione. Il commissario tecnico Dragan Stojkovic può in ogni caso essere soddisfatto della prestazione offerta dai suoi contro i favoritissimi inglesi: purtroppo per loro, è mancato esclusivamente il gol.

Le ultime notizie sulle formazioni

Solito 4-4-2 per la Slovenia, con la stella Sesko supportata da Sporar in attacco. L’undici iniziale non dovrebbe subire modifiche rispetti alla sfida con la Danimarca: l’unico ballottaggio è a centrocampo, dove Gorenc Stankovic insidia Elsnik. Soltanto panchina, dunque, per due conoscenze del calcio italiano: il centrocampista del Sudtirol Kurtic troverà spazio a gara in corso, spera nel debutto invece l’ex atalantino Ilicic.

Non mancheranno le novità nella formazione della Serbia, con il c.t. Stojkovic che di sicuro non potrà contare sullo juventino Kostic, infortunatosi contro l’Inghilterra. A sinistra lo sostituirà Mladenovic, mentre Sergej Milinkovic-Savic dovrebbe arretrare di qualche metro andando ad affiancare Gudelj in mediana. Ciò significa che Tadic partirà dal 1′ sulla trequarti, alle spalle dei due attaccanti Mitrovic e Vlahovic.

Come vedere Slovenia-Serbia in diretta tv e streaming

La sfida tra Slovenia e Serbia è in programma giovedì alle 15:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Sono stati prolifici gli ultimi due confronti tra le due selezioni, che risalgono all’ultima Nations League: 4-1 per la Serbia a Belgrado e 2-2 a Lubiana, con gli sloveni che non hanno la meglio sui cugini dal lontano 2011 (qualificazioni europee). Per quanto fatto vedere nella sfida con l’Inghilterra, la selezione di Stojkovic si merita la nostra fiducia. I gol, stavolta, dovrebbero arrivare ma non è da escludere che ne riesca a segnare almeno uno anche la Slovenia.

Le probabili formazioni di Slovenia-Serbia

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Janža; Stojanović, Gorenc Stanković, Gnezda Čerin, Mlakar; Šporar, Šeško.

SERBIA (3-4-1-2): Rajković; Veljković, Milenković, Pavlović; Živković, S. Milinković-Savić, Gudelj, Mladenović; Tadić; Mitrović, Vlahović.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2