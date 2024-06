Lotto, vincita record con questi numeri: 50mila euro

Lotto, bastano cinque euro per vincere una somma a quattro zeri: vincita record, 50mila euro che cambiano la vita.

Dire che la Campania stia vivendo un momento d’oro sarebbe estremamente riduttivo. Oltre che poco veritiero, per nulla rappresentativo delle cose bellissime che stanno accadendo sulla splendida regione faro del Sud Italia. La scia di vittorie non sembra avere intenzione di arrestarsi, per fortuna, tanto è vero che qualcun altro è tornato a gioire nelle scorse ore.

Nel mese di maggio, come si ricorderà, poco più di 100 milioni erano stati vinti nella magica Napoli, grazie ad una schedina giocata in una ricevitoria di Via Toledo. Ma la dea bendata deve essersi trovata bene a queste latitudini, visto che sta soggiornando ancora da queste parti. Dopo la vincita record centrata al Superenalotto, con una sestina d’oro che tutti abbiamo atteso per mesi e mesi, un altro magnifico traguardo è stato tagliato in occasione dell’ultima estrazione del Lotto.

Secondo il report, la Campania avrebbe fatto registrare 6 exploit niente male. Uno su tutti, però, ha lasciato a bocca aperta i giocatori abituali e ingolosito ancor di più quanti sperano, prima o poi, di diventare ricchi grazie al gioco d’azzardo. Andiamo a scoprire, allora, cosa è successo e dove, soprattutto, abbia deciso di fare tappa, stavolta, la dea bendata, che è chiaramente innamorata pazza, ormai, degli splendidi scorci di una terra unica nel suo genere.

Lotto, terni e quaterni a più non posso: festa grande in Campania

La vincita più sostanziosa, tra le 6 registrate in occasione dell’estrazione del Superenalotto e del Lotto del 18 giugno, ha fatto sognare Sala Consilina, in provincia di Salerno.

Un giocatore che non potremmo che definire fortunato ha centrato una quaterna sulla ruota di Napoli (i numeri estratti sono 20, 77, 39, 22 e 12) e ha vinto, aprite bene le orecchie, la somma record di 50mila 596 euro. Ha moltiplicato in maniera significativa il suo investimento, considerando che aveva puntato appena 5 euro sui numeri che aveva deciso di giocare quel giorno.

Ha beccato un terno da 23mila 750 euro sulla ruota Nazionale, invece, il fortunello di Roccapiemonte, in provincia di Salerno, che ha battuto di poco il “collega” che, con un terno sulla ruota del capoluogo campano, ha portato a casa 22mila 500 euro. Un altro terno ha fruttato 14mila 250 euro a Massa di Somma e, sempre con tre numeri, qualcuno a Salerno città ha vinto 14mila euro. Infine, una quaterna a Napoli ha permesso a qualcuno di mettere le mani su un bottino di 13mila 325 euro.