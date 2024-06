“Sinner non ci sarà”, tifosi sbigottiti: arriva il forfait inaspettato

Sinner, annuncio clamoroso di Luca Bottazzi, professore universitario ed ex giocatore che ha detto la sua sul tennista numero uno al mondo. Una situazione clamorosa

Jannik Sinner, numero uno al mondo, si appresta a vivere sicuramente da protagonista il torneo di Wimbledon, sicuramente lo Slam più affascinante, il terzo della stagione dopo Australian Open e Roland Garros.

Sarà il numero uno del tabellone ovviamente il nostro tennista, e solamente in finale, visto che sarà dalla parte diversa, potrà incrociare Alcaraz, l’ultimo che è riuscito a batterlo. Subito dopo ci saranno le Olimpiadi di Parigi, un altro appuntamento importante per Jannik che come sappiamo ha messo il torneo a cinque cerchi nel mirino. Però, secondo Bottazzi, intervistato in esclusiva da mowmag.com, non è che poi sia così sicuro che si presenterà alle Olimpiadi. Parole che lasciano davvero di stucco i tifosi per quello che potrebbe realmente succedere.

Sinner, annuncio clamoroso: salta le Olimpiadi

A domanda specifica su chi sia il favorito per i prossimi giochi olimpici che fortunatamente saranno totalmente diversi da quelli che abbiamo vissuto a Tokyo dove non c’erano i tifosi, Bottazzi ha risposto in questo modo: “Il torneo olimpico è molto complicato da prevedere, perché in mezzo al calendario tennistico una volta ogni quattro anni. Si rigioca sulla terra nel 2 su 3: si rigioca sulla terra dopo l’erba per poi chiudere in America giocando sul cemento. Sinner deve restare numero 1, per cui sono quasi sicuro che alle Olimpiadi non vada“.

Boom. Una notizia clamorosa, poi aperta in questo modo: “Se lui sull’erba e lanciato per mantenere il numero 1, andare a fare le Olimpiadi potrebbe anche rovinargli la stagione. Non dimentichiamoci che questi poi si fanno male, sono delle Formula Uno tirate al limite e quindi fare una gara in più fuori dalle proprie previsioni, è sconsigliabile. Una medaglia olimpica è ovvio che sia importante, ma lo è per un giocatore che ha già una carriera solida alle spalle e che ha vinto tanti Slam. Saranno importanti e fondamentali più in là ma non adesso”. Vedremo nel corso delle prossime settimane se questa previsione clamorosa sarà reale.