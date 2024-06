Gratta e vinci, non c’è due senza tre: regola d’oro, non puoi non rispettarla

Gratta e vinci, il secondo chiama automaticamente il terzo: c’è una regola che dovresti assolutamente rispettare.

Se ne sentono e leggono, ogni giorno, di tutti i colori. Sembra che chiunque attorno a noi riesca nell’impresa di sbancare il jackpot al Superenalotto, di centrare un terno al Lotto, di beccare, fra tanti, il Gratta e vinci giusto, quello che assicura un premio a più zeri. Ma c’est la vie: qualcuno, molto semplicemente, è destinato a provare questa ebbrezza, mentre qualcun altro no.

E poi c’è chi, come Sherri Fowler, riesce inaspettatamente, addirittura, a fare il pieno. La sua storia – vi avvertiamo, potreste non credere che sia accaduto realmente – ha avuto inizio nello scorso mese di febbraio. Un giorno, si era recata presso un negozio di liquori per comprare un grattino e ne era uscita con un tagliando della DC Lottery, più precisamente della serie Win it All. Al momento di raschiarlo, aveva fatto una scoperta pazzesca: con quel biglietto si era appena assicurata un gran bel premio, pari a 50mila euro.

Neanche il tempo di “smaltire” le emozioni legate a quella prima vincita stratosferica che già era tempo, per Sherri, di assaporare nuove sensazioni. La donna, che vive a Washington, non contenta di essersi già imbattuta nella dea bendata, non ha mai spesso di tentare la fortuna e di comprare Gratta e vinci.

Gratta e vinci, doppietta spaziale

Qualche giorno fa, infatti, si è recata presso una stazione di servizio a pochi isolati dal negozio di liquori, nel quartiere di Columbia Heights. Lì ha deciso di acquistare un tagliando Nothing But Cash e quello che è accaduto dopo sembra sfidare ogni legge della statistica.

“Ero al negozio e ho iniziato a urlare”, ha raccontato poi ai funzionari della lotteria, rivelando quanto l’avesse sorpresa quello che, improvvisamente, si era materializzato davanti ai suoi occhi. “Non potevo crederci. Ho chiesto ai miei figli di verificare che avessi vinto”. E la risposta è sì, aveva vinto. Di nuovo. Un premio ancor più grosso, stavolta, di quello precedente: in quel secondo tagliando c’erano 250mila euro, che sommati ai precedenti 50mila hanno portato la sua vincita complessiva a quota 300mila euro.

Vuole comprare un’auto nuovo, ammessa, e con tutto quel contante a disposizione non sarà facile scegliere per quale modello sia il caso di optare. Avrà l’imbarazzo della scelta, imbarazzo che non avrà avuto, invece, la dea bendata, che baciando nuovamente lei è andata sul sicuro. E chissà se è vero, come si dice, che non c’è due senza tre. Riuscirà Sherri a scrivere una nuova regola d’ora del gioco d’azzardo?