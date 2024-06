Lotto, così si vince di più: tutti pazzi per il numero Oro

Lotto, sono tutti pazzi per il numero Oro: in questo modo si vince di più e si hanno ancora maggiori possibilità di vincita. Ecco il sistema che sta facendo perdere la testa

Allora, mettiamolo in chiaro: nel momento del suo lancio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fatto capire che si tratta di una cosa provvisoria dalla durata di 18 mesi. Normale, perché quando ci sono cose nuove bisogna capire se la risposta dell’utenza è quella giusta.

Ma a quanto pare, il numero Oro, la nuova schedina del Lotto, non dovrebbe avere problemi ad essere riconfermata. Secondo le prime indiscrezioni infatti – ma bisogna capire nel tempo se tutto questo verrà confermato – ai giocatori questa nuova modalità piace. Non la conoscete? Bene, che ci stiamo a fare noi quindi qui se non aggiornavi su tutto quello che succede intorno a questi giochi. Eccoci un riassunto su tutto quello che c’è da sapere attorno a questa nuova modalità voluta per i giocatori del Lotto.

Lotto, ecco il numero oro

Riportiamo, fedelmente, quello che c’è scritto ovviamente sul sito ufficiale del Lotto. “Il Numero Oro Lotto è la nuova opzione che può essere aggiunta al Gioco del Lotto a condizione che si scelgano alcune sorti, come ambo terno e quaterna. Sono escluse invece l’estratto, l’estratto determinato, l’ambetto e la cinquina”

“Inserendo l’opzione del Numero Oro Lotto il costo di giocata può aumentare, ma l’importo che ci si può aggiudicare può cambiare in maniera significativa. Si ricorda che il totale da vincere può variare a seconda di: numeri giocati, da 2 a 10; sorte, scegliendo tra ambo, terno e quaterna. Non è disponibile per la cinquina e l’estratto, né per l’ambetto; opzione Numero Lotto o meno. Il giocatore può vincere sia nel caso in cui la sorte pronosticata e il Numero Oro del Lotto siano vincenti, sia nel caso in cui sia vincente solamente il Numero Oro Lotto“. Tutto chiaro? Adesso non resta che giocare, e provare a vincere di più con questa opzione che, secondo il nostro modesto avviso, verrà riconfermata.