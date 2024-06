I pronostici di giovedì 20 giugno: Euro 2024, in campo anche l’Italia

I pronostici di giovedì 20 giugno, ci sono tre partite di Euro 2024: Slovenia-Serbia, Danimarca-Inghilterra e Spagna-Italia.

Torna in campo l’Italia, che dopo il pareggio di ieri tra Croazia e Albania può affrontare la Spagna con ancora più tranquillità, sapendo che per qualificarsi agli ottavi di finale basterebbe poi anche un pareggio contro i croati. Sarà partita equilibrata e vista la situazione nel girone alla lunga un pareggio potrebbe accontentare entrambe, a meno che la partita non si sblocchi in modo netto nella prima frazione di gioco.

Non può fare calcoli la Serbia sconfitta all’esordio: contro la Slovenia servono i tre punti, missione alla portata di Vlahovic e compagni. L’Inghilterra non dovrà sottovalutare la Danimarca, ma Southgate ha così tante risorse a disposizione anche in panchina che è difficile pensare a un pronostico differente dalla vittoria di Kane e compagni. Nella notte inizia la Coppa America: Argentina favorita sul Canada.

I pronostici sui tiri

Se la Serbia è favorita, occhio comunque nella Slovenia alla voglia di gol del bomber Sesko che potrebbe tirare almeno due volte verso la porta avversaria. Come tiratori nell’Italia appaiono su di giri Frattesi e Chiesa, mentre in Danimarca-Inghilterra occhio a Eriksen e Alexander-Arnold che tirano anche i calci piazzati.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Serbia vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Slovenia-Serbia, Euro 2024, ore 15:00

Vincenti

Serbia (in Slovenia-Serbia, Euro 2024, ore 15:00)

(in Slovenia-Serbia, Euro 2024, ore 15:00) Inghilterra (in Danimarca-Inghilterra, Euro 2024, ore 18:00)

(in Danimarca-Inghilterra, Euro 2024, ore 18:00) Argentina (in Argentina-Canada, Coppa America, ore 02:00)

Pronostici tiri totali plus

Sesko almeno 2 (in Slovenia-Serbia, Euro 2024, ore 15:00)

(in Slovenia-Serbia, Euro 2024, ore 15:00) Alexander-Arnold almeno 2 (in Danimarca-Inghilterra, Euro 2024, ore 18:00)

(in Danimarca-Inghilterra, Euro 2024, ore 18:00) Eriksen almeno 2 (in Danimarca-Inghilterra, Euro 2024, ore 18:00)

(in Danimarca-Inghilterra, Euro 2024, ore 18:00) Chiesa almeno 2 (in Spagna-Italia, Euro 2024, ore 21:00)

(in Spagna-Italia, Euro 2024, ore 21:00) Frattesi almeno 2 (in Spagna-Italia, Euro 2024, ore 21:00)

Comparazione quota totale pronostici tiri totali plus: 10.57 GOLDBET ; 11.99 SNAI; 10.57 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Spagna-Italia, Euro 2024, ore 21:00