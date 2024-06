Danimarca-Inghilterra, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Danimarca-Inghilterra è una partita della seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca giovedì alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La Danimarca non è quella di tre anni fa e lo si era già capito dalla spedizione fallimentare a Qatar ’22 nonché da qualche passo falso di troppo nel girone di qualificazione, peraltro abbordabilissimo. Non sorprende, dunque, che nell’esordio all’Europeo tedesco gli uomini di Kasper Hjulmand non siano andati al di là di un pareggio (1-1) con la selezione sulla carta meno competitiva del gruppo C, la Slovenia.

In vantaggio con capitan Eriksen dopo 17 minuti – proprio lui che nella prima partita dell’ultima edizione degli Europei era collassato in campo a causa di un attacco cardiaco – la Danimarca è calata d’intensità nel secondo tempo, subendo il pareggio (meritato) di Janza ad un quarto d’ora dalla fine del match. Nessuna traccia, insomma, della brillantezza mostrata nelle ultime amichevoli, in particolar modo quelle vinte prima di partire per la Germania contro Svezia e Norvegia. La qualificazione, dunque, resta in bilico, soprattutto se Eriksen e compagni dovesse restare a mani vuote contro l’Inghilterra: in quel caso dovrebbero poi giocarsi il tutto per tutto contro la Serbia nell’ultima giornata. La selezione dei Tre Leoni, pur non entusiasmando particolarmente, è riuscita a portare a casa il primo successo grazie ad un colpo di testa di Bellingham, uno degli uomini più attesi: 1-0 e serbi battuti. Qualificazione e primo posto indirizzati per la nazionale di Gareth Southgate, che in ogni caso è chiamata ad offrire una prestazione più convincente sul piano del gioco contro i danesi.

Le ultime notizie sulle formazioni

Rispetto alla partita con la Slovenia sono due i cambi che dovrebbe operare il c.t. danese Hjulmand. In attacco sarà ballottaggio tra Wind e Poulsen, con quest’ultimo leggermente favorito sull’attaccante del Wolfsburg. Sulla corsia sinistra, invece, l’ex atalantino Maehle potrebbe prendere il posto di Bah, dirottando Kristiansen a destra. In difesa, infine, saranno confermati Andersen, Christensen e Vestergaard.

Dall’altro lato, Southgate sembra orientato a confermare la stessa formazione scesa in campo con la Serbia. A centrocampo gli unici dubbio del commissario tecnico inglese, con il gioiellino del Manchester United Mainoo che insidia Alexander-Arnold, adattato in mediana. L’altro duello è a sinistra tra Foden e Gordon.

Come vedere Danimarca-Inghilterra in diretta tv e streaming

La sfida tra Danimarca e Inghilterra è in programma giovedì alle 18:00 al Deutsche Bank Park di Francoforte. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 2 (canale numero 2 e 502 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Danimarca-Inghilterra su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Danimarca e Inghilterra si ritrovano una contro l’altra a distanza di 3 anni dalla semifinale dell’ultimo Europeo, che i danesi riuscirono a trascinare fino ai supplementari, per poi incassare il gol decisivo di Kane. Gli inglesi non hanno entusiasmato all’esordio, deludendo soprattutto in attacco, ma in compenso sono apparsi molto solidi. Ci aspettiamo un copione simile anche contro la Danimarca, con Southgate che baderà al sodo per mettere in cassaforte la qualificazione. E non è da escludere che possa arrivare un altro successo di misura in un match da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Danimarca-Inghilterra

DANIMARCA (3-5-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Kristiansen, Nørgaard, Eriksen, Højbjerg, Mæhle; Højlund, Poulsen.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1