Juve tradita, De Sciglio cambia maglia in Serie A: passa alla rivale

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero essere traditi da De Sciglio, uno dei fedelissimi di Massimiliano Allegri, che potrebbe passare alla rivale in Serie A: la situazione

Su una cosa nessuno può avere il benché minimo dubbio: Mattia De Sciglio ha legato la sua carriera professionale a quella di Massimiliano Allegri. L’esterno difensivo infatti è stato lanciato dal livornese al Milan quando era ancora un ragazzino e poi lo ha seguito alla Juventus. Insomma, il legame c’è, è evidente, ed è anche bello forte.

L’esonero di Max dopo la vittoria in finale di Coppa Italia ha stravolto il mondo bianconero, adesso alle prese con una vera e propria rivoluzione tecnica: l’arrivo di Thiago Motta in panchina va verso questa direzione e saranno molti i movimenti dentro i torinesi in questa sessione di mercato. E uno potrebbe anche riguardare De Sciglio. Ovvio, ci sarà un confronto anche Motta (forse), ma una sua partenza è nell’aria, nonostante anche prolungato non da moltissimo tempo il suo contratto. E dove potrebbe andare De Sciglio? C’è una storica rivale della Juventus in Serie A che ci potrebbe fare un pensiero.

Calciomercato Juventus, addio De Sciglio: rimane in A

In casa Fiorentina si sta prendendo in seria considerazione, qualora dovesse arrivare un’offerta allettante, l’addio di Kayode, protagonista la scorsa estate con la nazionale Under 19 che ha vinto l’Europeo, e che dopo quell’exploit è entrato in pianta stabile nelle rotazioni di Vincenzo Italiano. In caso di addio la viola potrebbe appunto pensare a De Sciglio che, sotto il profilo dell’esperienza, sarebbe un colpo decisamente di un altro livello.

Non è una trattativa da mordi e fuggi, di quelle che si chiudono in breve tempo, ma per un’operazione del genere che ha bisogno dei giusti incastri serve del tempo importante, quindi se ne riparlerà sicuramente a luglio. Intanto c’è da capire quale sarà la volontà di Motta sul giocatore, ma la sensazione è che se De Sciglio dovesse chiedere la cessione, nessuno dentro la Juventus di adesso si opporrebbe.