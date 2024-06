Danimarca-Inghilterra: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Danimarca-Inghilterra, la selezione di Southgate potrebbe ipotecare qualificazione e primo posto in caso di vittoria sui danesi.

Nel gruppo C l’Inghilterra ha l’occasione di ipotecare qualificazione e primo posto nella sfida di Francoforte contro la Danimarca. Gli uomini di Gareth Southgate sono gli unici ad aver vinto il match d’esordio nel proprio raggruppamento ed in caso di vittoria contro i danesi si renderebbero praticamente irraggiungibili.

Domenica scorsa Kane e compagni hanno avuto la meglio sulla Serbia, sconfitta di misura grazie ad colpo di testa di Bellingham (1-0) nel primo tempo. Il giocatore del Real Madrid è uno dei tanti campioni sui cui il selezionatore inglese può contare in quest’Europeo, che vede la nazionale dei Tre Leoni tra le principali favorite insieme a Francia e Germania. Nel complesso, tuttavia, l’Inghilterra non ha entusiasmato e, soprattutto nel secondo tempo, ha dato l’impressione di badare al sodo, di accontentarsi, rischiando però più volte di far pareggiare i serbi, molto pericolosi nella ripresa. Una falsa partenza invece quella della Danimarca, che all’esordio non è andata al di là di un pari contro la non irresistibile Slovenia. Dopo aver trovato quasi subito il vantaggio con capitan Eriksen, la selezione scandinava invece di continuare a spingere sull’acceleratore ha finito per arretrare il proprio baricentro e nell’ultimo quarto d’ora ha incassato l’inevitabile gol del pareggio.

Danimarca-Inghilterra, scocca l’ora di Harry Kane?

Uno degli uomini più attesi dell’Europeo, Harry Kane, contro la Serbia è rimasto insolitamente a secco di gol. Il centravanti del Bayern Monaco ha pagato l’atteggiamento fin troppo attendista della sua nazionale e non ha avuto chissà quali occasioni per timbrare il cartellino.

Difficile che resti a digiuno anche contro la Danimarca, che dietro non è apparsa solidissima. Come tre anni fa, quando un suo gol ai supplementari regalò il pass per la finale di Wembley all’Inghilterra proprio a scapito dei danesi, l’ex Tottenham potrebbe fare male alla retroguardia scandinava. Hanno voglia di riscattare la prova opaca anche Foden e Saka, troppo in ombra nella prima uscita: dal primo ci aspettiamo almeno tre tiri totali, il secondo invece dovrebbe impegnare Schmeichel almeno in un’occasione. Oltre a loro due, occhio anche ad Alexander-Arnold, arrivato tre volte a concludere contro la Serbia. Nella Danimarca il più pericoloso potrebbe essere nuovamente capitan Eriksen, specie su calcio piazzato, e dalla distanza si può valutare pure l’opzione Hojbjerg. I possibili ammoniti? Kristiansen avrà parecchio lavoro da fare a destra – la sanzione è dietro l’angolo – mentre nell’Inghilterra chi rischia il giallo è il centrale Stones.

