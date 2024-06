Spagna-Italia, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Spagna-Italia è una partita della seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca giovedì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Quella tra Spagna e Italia sta ormai diventando una “classica” degli Europei. Dal 2008 non c’è stata edizione della massima rassegna continentale che non abbia visto uno scontro tra la Roja e la nazionale azzurra. Il precedente più recente è la semifinale di Euro 2020, in cui l’Italia guidata allora da Roberto Mancini la spuntò ai calci di rigore staccando un pass per la finalissima di Wembley (poi vinta) contro l’Inghilterra.

Stavolta il confronto andrà in scena già ai gironi, complice la partenza dalla quarta fascia degli azzurri in fase di sorteggio. Alla luce del pareggio (1-1) maturato ieri tra Croazia e Albania, la sfida di Gelsenkirchen diventa uno scontro diretto per il primo posto, visto che entrambe hanno vinto all’esordio. Prendersi l’intera posta in palio significherebbe restare a punteggio pieno ed ipotecare il passaggio alla fase ad eliminazione diretta.

Non è ancora l’ora di fare calcoli, ma all’Italia, in sostanza, potrebbe andare bene anche un pareggio. Evitando la sconfitta contro la Spagna, Donnarumma e compagni sarebbero certi di volare agli ottavi di finale totalizzando almeno un punto nell’ultima giornata contro la Croazia, con un piede e mezzo fuori dall’Europeo dopo il nulla di fatto con gli albanesi. I verbi “accontentarsi” e “speculare” non esistono però nel dizionario di Luciano Spalletti. Il commissario tecnico azzurro ha già detto che i suoi giocheranno per vincere e soprattutto per dare continuità all’ottimo primo tempo con l’Albania, ribaltata 2-1 nel giro di pochi minuti grazie ai due interisti Bastoni e Barella, dimenticando l’avvio shock (albanesi in vantaggio dopo 23 secondi su un erroraccio di Dimarco).

Ancora più convincente il debutto della Spagna, che sabato scorso a Berlino ha archiviato in soli 45 minuti la pratica Croazia (3-0), dimostrando di poter sedere allo stesso tavolo delle principali candidate al titolo. La Roja di Luis De La Fuente, molto più cinica e “verticale” rispetto al passato, ha tutto per arrivare fino in fondo.

Le ultime notizie sulle formazioni

De La Fuente confermerà la stessa formazione che sabato scorso è scesa in campo con la Croazia a Berlino. I due centrali difensivi saranno Le Normand e Nacho, ai loro lati agiranno invece Carvajal e Cucurella, quest’ultimo preferito a Grimaldo. Rodri e Fabian Ruiz comporranno la linea mediana, con Pedri che giocherà più avanzato, tra le due giovani “frecce” Yamal e Nico Williams e dietro all’unica punta Morata.

Non cambierà nulla neppure Spalletti. Bastoni e Calafiori, nonostante siano due mancini, hanno dimostrato di avere già una buona alchimia e verranno confermati al centro della difesa. Di Lorenzo e Dimarco sulle fasce e regia affidata a Jorginho: di fianco all’italo-brasiliano c’è l’intoccabile Barella, che ha ormai smaltito il problema muscolare. I due esterni alti saranno Chiesa e Pellegrini, con Frattesi chiamato a svolgere il ruolo del trequartista a supporto di Scamacca.

Come vedere Spagna-Italia in diretta tv e streaming

Spagna- Italia è in programma giovedì alle 21:00 alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Spagna-Italia su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Italia non riesce a battere la Spagna nei tempi regolamentari dall’Europeo 2016, con Conte in panchina. Due sconfitte su due negli ultimi due confronti in Nations League, datati 2021 e 2023, entrambi vinti dalla Roja con il punteggio di 2-1. La selezione di Luis De La Fuente ha indubbiamente qualcosa in più rispetto agli azzurri e quasi certamente riuscirà ad evitare la sconfitta. Ma anche il pareggio è un risultato si può prendere in considerazione, alla luce della prova – nel complesso positiva – offerta dalla truppa di Luciano Spalletti a Dortmund contro l’Albania. L’altra opzione è rappresentata dal segno “Gol”: nessuna delle due speculerà ed è assai probabile che entrambe ne segneranno almeno uno.

Le probabili formazioni di Spagna-Italia

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri; Yamal, Pedri, Nico Williams; Morata.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1