Argentina-Canada, Copa America: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Argentina-Canada è una partita della prima giornata della fase a gironi della Copa America e si gioca venerdì alle 02:00 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Dall’altra parte dell’oceano è tutto pronto per l’inizio della Copa America 2024, organizzata dagli Stati Uniti. A dare il via alla massima manifestazione continentale spetta, come da tradizione, ai campioni in carica del torneo: ad Atlanta, dunque, riflettori puntati sull’Argentina di Leo Messi, che tre anni fa trionfò nella finalissima con il Brasile in un Maracana completamente deserto a causa delle stringenti misure anti-Covid.

Si pensava che quello potesse rimanere l’unico titolo vinto dalla Pulce con la sua selezione ed invece, neppure un anno e mezzo dopo, l’8 volte Pallone d’oro ha coronato il suo sogno, trascinando la Seleccion verso il suo terzo trionfo in un campionato del mondo, sollevando la coppa più ambita in Qatar. L’obiettivo dell’Argentina, adesso, è ripetersi anche in questa competizione: dovesse riaggiudicarsela, diventerebbe quella in assoluto più vincente con 16 successi (uno in più dell’Uruguay). La rosa è sostanzialmente identica a quella del Mondiale ed in panchina siede ancora Lionel Scaloni. Dalla magica notte di Doha Messi e compagni hanno perso a malapena una partita – contro l’Uruguay nel girone eliminatorio di qualificazione ai prossimi Mondiali, che comandano con 2 punti di vantaggio sulla Celeste – e vinto tutte le altre.

Per il Canada è la prima partecipazione

Il primo avversario dell’Argentina negli States è il Canada, che per la prima volta nella sua storia prende parte alla competizione. Nel gruppo A ci sono anche Cile e Perù.

Il movimento calcistico del paese nordamericano è in lieve ma costante crescita ed il pass staccato per la fase finale del Mondiale qatariota, nel 2022, ne è la dimostrazione. Il nuovo commissario tecnico Jesse Marsch (ex Salisburgo, Lipsia e Leeds) è stato arruolato per provare a fare un ulteriore salto di qualità in vista del Mondiale casalingo – il Canada lo organizzerà insieme a Stati Uniti e Messico – del 2026. Nella fase di preparazione alla Copa America David e compagni hanno disputato due amichevoli in Europa, perdendo 4-0 a Rotterdam contro l’Olanda e pareggiando 0-0 con la Francia vicecampione del mondo in carica a Bordeaux. Per qualificarsi a questa manifestazione, tuttavia, il Canada è dovuto passare dallo spareggio con Trinidad e Tobago non essendo riuscito ad arrivare tra le prime quattro della Concacaf Nations League.

Contro l’Argentina, oltre a David, scenderanno in campo dal 1′ anche Davies e Larin, mentre Scaloni in attacco si affida al tridente formato da Messi, Nico Gonzalez e Alvarez, quest’ultimo favorito su Lautaro Martinez.

Come vedere Argentina-Canada in diretta tv in chiaro e streaming

La gara inaugurale della Copa America tra Argentina e Canada, in programma venerdì alle 02:00 al Mercedes Benz Stadium di Atlanta, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente italiana che ha acquisito i diritti sulla competizione. Sarà garantita anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

L’Argentina ha dimostrato di avere ancora fame dopo il trionfo mondiale in Qatar e dovrebbe iniziare con il piede giusto la sua avventura in Copa America. Il Canada, escludendo qualche buona individualità (David, Davies), non può fare paura a questa Seleccion. Ipotizziamo una vittoria convincente da parte di Messi e compagni, che segneranno con ogni probabilità dai due ai quattro gol senza subirne nessuno.

Comparazione quote

La combo 1+2-4 Multigol è quotata a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Le probabili formazioni di Argentina-Canada

ARGENTINA (4-3-3): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Acuna; Mac Allister, Paredes, De Paul; Nico Gonzalez, Messi, Julian Alvarez.

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar; David, Larin.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0