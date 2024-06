Spagna-Italia: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Spagna-Italia, a Gelsenkirchen è scontro diretto per il primo posto nel gruppo B: una prova del nove per gli azzurri di Spalletti.

In palio ci sono i 3 punti ma anche gli ottavi di finale. Chi si aggiudica lo scontro diretto della Veltins-Arena di Gelsenkirchen staccherà pure un pass per la fase ad eliminazione diretta, alla quale avrà accesso molto probabilmente da prima del girone. Uno Spagna-Italia che promette scintille, insomma, con le due selezioni che, vista la situazione di classifica potranno permettersi di non fare troppi calcoli.

Entrambe hanno vinto all’esordio, senza rischiare troppo. Più netto il 3-0 rifilato dalla Roja alla Croazia, ma se fosse stata più concreta nel primo tempo anche l’Italia avrebbe potuto battere l’Albania con uno scarto importante. Ed invece gli uomini di Luciano Spalletti hanno avuto la meglio “solo” 2-1 sulla nazionale guidata dal brasiliano Sylvinho, abbassando un po’ troppo i giri del motore nella ripresa. Una prova tutto sommato convincente quella degli azzurri, adesso chiamati a confermarsi contro una delle potenziali vincitrici di questo Europeo. Alla truppa di Luis De La Fuente invece è bastato un tempo per archiviare la pratica Croazia. Morata e compagni, più cinici e concreti del solito, non hanno perdonato neanche una disattenzione difensiva ai balcanici, chiudendo la prima frazione di gioco in vantaggio di tre gol.

Il clean sheet, alla fine, è arrivato lo stesso ma il c.t. della Roja dovrà comunque rivedere qualcosa dietro, visto che le occasioni per segnare almeno una rete i croati le hanno avute eccome.

Spagna-Italia, Scamacca può castigare la Roja

Il compito primario di un attaccante, si sa, è fare gol. Gianluca Scamacca contro l’Albania non c’è riuscito ma la sua prestazione non è stata negativa. Tutt’altro.

L’attaccante dell’Atalanta, specie nel primo tempo, durante il forcing degli azzurri, avrebbe potuto migliorare il proprio score con la nazionale, al momento di 17 presenze e soltanto una rete segnata. Scamacca però è l’uomo dei gol pesanti, a prescindere dall’avversario che ha di fronte. Ecco perché il centravanti della Dea potrebbe sbloccarsi proprio nella partita di cartello della fase a gironi, ripagando la fiducia di Spalletti, che ad ogni modo lo punzecchia sempre. Un altro che ha le qualità per creare grattacapi alla retroguardia della Roja è Frattesi: schierato sulla trequarti come contro l’Albania, da lui ci aspettiamo almeno un tiro in porta. I pericoli maggiori, per l’Italia, portano invece il nome di Yamal e Rodri: il primo può essere devastante a sinistra con i suoi dribbling, il secondo con i tiri dalla distanza. Spalletti punta molto anche su Chiesa, che a destra sarà una spina nel fianco del dirimpettaio Cucurella, arrivando verosimilmente a concludere almeno un paio di volte. Allo stesso modo Dimarco soffrirà la velocità del 16enne Yamal: il rischio giallo è concreto. Tra i “cattivi” anche lo spagnolo Carvajal, abbonato alle ammonizioni.

Scamacca marcatore Plus è quotato a 3.45 su Goldbet e Lottomatica e a 4.00 su Snai. Yamal almeno due tiri totali Plus invece è quotato a 1.30 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

