Scommesse, doppio risultato esatto: colpaccio da 5mila euro

Scommesse, doppio risultato esatto a Euro 2024: il colpo supera i 5mila euro e una fortuna sfacciata visto che tutto è riuscito oltre il novantesimo minuto. Ecco quello che è successo

Continuano a piovere soldi grazie a Euro 2024. E alle scommesse, ovviamente, che in tutte le parti del mondo vengono piazzate attorno alla manifestazione che si sta svolgendo in Germania. Cose incredibile, e un paio ve le abbiamo raccontato, ma qui forse superiamo il tutto.

La schedina in questione è stata giocata sul sito di BetFair, uno dei più importanti bookmaker d’Oltremanica, che ha svelato il colpaccio piazzato da un utente. Sì, parliamo di un vero e proprio colpaccio, uno di quelli che cambiano le sorti delle schedine. E c’è voluta tanta fortuna, ma assai. Perché parliamo di due risultati esatti centrati in entrambe le gare di martedì, quelle tra Turchia e Georgia e Portogallo-Repubblica Ceca.

Scommesse, il colpo clamoroso

La Turchia ha vinto 3-1 segnando all’ultimo minuto di recupero il gol che ha fissato il finale sfruttando anche l’avanzata dell’estremo difensore georgiano. Una scelta un po’ inusuale, visto che parliamo comunque della prima partita del girone e visto che, soprattutto, in questo Europeo anche le quattro migliori terze andranno avanti e conterà la differenza reti. Forse non serviva cercare subito il tutto per tutto. Ma la fortuna ha aiutato questo scommettitore. Una fortuna che lo ha anche baciato la sera.

Sì, perché il gol del 2-1 del Portogallo contro la Repubblica Ceca è appunto arrivato allo scadere: ha segnato Conceicao, figlio dell’ex allenatore del Porto ed ex giocatore di Lazio e Inter che ha fissato anche un altro record storico. La famiglia è la seconda ad aver avuto un padre e un figlio iscriversi sul tabellino dei marcatori di una manifestazione continentale. L’altra è quella di Chiesa, con Enrico prima e Federico poi a segno. Qualcosa di incredibile. Ah, volete sapere giustamente a quanto ammonta la vincita: con una giocata di 50 sterline, poco più di 50euro, sono stati portati a casa oltre 5mila euro. Che colpaccio davvero.