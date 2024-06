Scozia-Svizzera: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Scozia-Svizzera, la Tartan Army arriva alla sfida con gli elvetici ancora scossa per via della debacle rimediata nella gara inaugurale.

Nel gruppo A, quello in cui c’è la Germania padrona di casa, sembra che le gerarchie si siano già delineate. La Svizzera si è portata a casa una bella fetta di qualificazione battendo nettamente l’Ungheria all’esordio. E contro la Scozia potrebbe mettere una serissima ipoteca sulla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

La selezione rossocrociata guidata da Murat Yakin ha confermato quanto di buono aveva fatto vedere nelle 4 amichevoli giocate nel 2024, nelle quali aveva incassato a malapena un solo gol realizzandone, al tempo stesso, sei.

Contro i magiari la Svizzera è apparsa molto solida: dopo un ottimo primo tempo, chiuso sopra di due gol, gli elvetici hanno tenuto botta nella ripresa. L’Ungheria c’ha provato, è riuscita ad accorciare le distanze, ma alla fine è stata castigata in contropiede, con il subentrato Embolo autore del gol del definitivo 3-1. Esordio da dimenticare, ed anche in fretta, invece per la Scozia, travolta 5-1 dalla Germania nella gara inaugurale dell’Europeo. Gli uomini di Steve Clarke hanno visto i sorci verdi dal primo all’ultimo minuto di gioco. E l’unica soddisfazione, oltre al gol della bandiera, è stata aver evitato un passivo ancora più pesante, dal momento che erano rimasti in 10 già a fine primo tempo per via dell’espulsione del difensore Porteous.

Scozia-Svizzera, Vargas potrebbe sbloccarsi

Nel tabellino dei marcatori ci sono finiti Duah, Aebischer ed Embolo, ma contro l’Ungheria avrebbe meritato la gloria anche l’esterno Vargas, che ha impegnato in ben due occasioni il portiere magiaro Gulacsi. Il commissario tecnico Yakin ha intenzione di dare ancora fiducia al giocatore di proprietà dell’Augsburg – lo scorso inverno molto vicino alla Fiorentina – che potrebbe creare più d’un grattacapo alla difesa scozzese.

Nella Svizzera c’è tanto Bologna: oltre a Aebischer e Freuler, l’altro rossoblù è l’ex Basilea Ndoye, protagonista anche lui della cavalcata della squadra di Thiago Motta verso la qualificazione alla prossima Champions League. Sabato è stato uno dei più intraprendenti con ben 3 tiri totali e la sensazione è che anche stavolta si renderà pericoloso almeno in un paio di occasioni. Tra i rossocrociati menzioniamo anche Akanji, bravo colpitore di testa, mentre capitan Xhaka potrebbe essere decisivo mettendo a referto almeno un assist. Nella Scozia, invece, il centrocampista del Manchester United McTominay tenterà di fare male dalla distanza ma occhio anche al terzino del Liverpool Robertson. Tra quelli potenzialmente più fallosi, e dunque pure a rischio giallo, segnaliamo il centrocampista Gilmour, che come contro la Germania potrebbe entrare nella ripresa.

Comparazione quote

Vargas marcatore Plus è quotato a 3.85 su Goldbet e Lottomatica e a 4.50 su Snai. McTominay almeno due tiri totali Plus invece è quotato a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.