Superenalotto, nuova estrazione da record: la data è UFFICIALE

Superenalotto, nuova estrazione da record per far sognare tutti gli appassionati. Occhio al calendario, perché anche la data adesso è UFFICIALE

Sei numeri che ti cambiano la vita. Sei numeri che ti permettono di sognare, di mettere a posto la tua famiglia, quella dei tuoi figli, quella dei nipoti. E magari anche qualcosa in più. Perché i montepremi del Superenalotto sono così ricchi che sistemano tutto, magari facendo anche qualche investimento giusto.

Quello del 6 è senza dubbio il sogno degli italiani. Milioni e milioni di euro che stravolgono le cose, le ribaltano. Ed è per questo motivo che è uno dei giochi che settimana dopo settimana appassiona, anche perché c’è da dirlo nel corso degli anni si è pure rinnovato regalando quelle novità che sono accolte, ovviamente, nel migliore dei modi da parte degli utenti. E poi ci sono anche altre novità, voluto appunto dal Superenalotto, che permettono di vincere sicuramente dei premi. Diecimila euro garantiti nel corso dell’estate. Carta e penna, ci sono già le date da segnare sul vostro calendario personale.

Superenalotto, ecco il nuovo concorso

Sul sito ufficiale del Superenalotto viene spiegata la nuova iniziativa che ha come nome “UN ESTATE A MILLE“. In poche parole, nel corso delle prossime settimane, verranno assegnati 1.000 premi garantiti da 10 mila euro ciascuno, per un totale di ben 10 milioni di euro, conquistando il record per numero più alto di premi certi messo in palio nella storia del gioco. Sì, avete letto bene. Quei soldi, qualcuno, li vincerà sicuramente.